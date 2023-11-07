Ирина Роднина: «Про Валиеву нам надо было научиться покрасивее врать. Кто поверит сказке, что она случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Роднина заявила, что нужно было «научиться покрасивее врать» о деле Валиевой.

«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо?

Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи.

Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!

В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки.

Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет.

Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать.

Но нужно всегда знать, что Россия – страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное – каждую ошибку припомнят», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. 

Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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94 комментария

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галыч
Баба-дура не потому что баба , а потому что дура.
+57
-10
+47
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Алена Иванова
А эта балаболка что лично сделала что бы наших спортсменов вернули на международные соревнования? Она же у нас депутат многовековой, а выхлопа ноль
+41
-8
+33
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Katerina Sunny
Теперь ещё оказывается и не то мороженое съела.
+36
-13
+23
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garovatat
Роднина с какой целью вываливает свою обличительную и самопризнательную конспирологию аккурат накануне арбитражных слушаний?? Эт зачем такое? Она на госдеп работает что ли? Поддерживает (разжигает) нужный информационный фон? Я поражаюсь этому персонажу. Насколько же она ненавидит страну, в которой трудится депутатом Государственной Думы и получает соотв. вознаграждение и преференции. И насколько же у нас можно чиновникам безнаказанно мести языком как помелом, одновременно обогащаясь и обрастая благополучием за госсчет... Нигде такого нет, кмк.
+35
-14
+21
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Tatiana Klm
Ответ Галина Александрова
"Массажистка Чекмарева дала попить" - Тутберидзе.
Эти слова ЭТ - удивительная глупость, выставленная на показ публике.
+30
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+19
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Olga.t
Да что значит "научиться красиво врать"???
Роднина видимо эту науку освоила, теперь другим советует... противно.

Нет даже мысли, что ни сама Ками, ни ТШТ не знают как эта микроскопическая доза вещества попала в организм?
Может случайность, бытовое загрязнение, которое теперь уже невозможно отследить.
А может и конкуренты постарались ( но в эту версию не хочется верить).
+34
-15
+19
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R Air
А может попытаться жить честно и без вранья и лапши на уши из госс сми?
+24
-8
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Нурсултан Хамзаев
Ответ галыч
Баба-дура не потому что баба , а потому что дура.
интересно когда ее уже причислять к инагентам))а то уж больно много заявляет она не сторонник дела, пора бы уже предьявить иск за клевету)
+15
-1
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Галина Александрова
Ответ Katerina Sunny
Теперь ещё оказывается и не то мороженое съела.
"Массажистка Чекмарева дала попить" - Тутберидзе.
+20
-7
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Алеся Ткаченко
Ладно стакан.Там еще мороженое с чайком было.
+23
-12
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Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Это можно трактовать как открытое признание в наличии допинга?
Роднина-то откуда может знать?
+11
-3
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Olga.t
Похоже личные обиды после интервью Этери затмили разум Родниной. И депутат ГД оказалась просто мстительной бабой.
А Ками для неё разменная монета, не жалко.
+16
-9
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Максим Столбов
Бабкины бредни пошли.
+12
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Самая цитируемая и вообще недура
Чума.
Депутат, официальное лицо правительства, сейчас абсолютно чётко и прямо обвинила спортсменку своей же страны в употреблении допинга, даче ложных показаний и т.д. ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК CAS ПРИЗНАЛ Валиеву ВИНОВНОЙ?!
Я в шоке, граждане.
+18
-12
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Raduga
Это месть Родниной за интервью Тутберидзе?
+11
-6
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AAPolyansky
Ответ Дружба11
Роднина правду сказала-что про дедушкин стакан это вменяемая версия?-когда они это придумали в отсутствии дедушки в природе было понятно, что подставляют девочку, тем более за Роднину Тутберидзе накануне Каса с целью перевести стрелки с себя любимой на Ками - во вью обвинила Ками в халатности на главном старте ЧР,что спортсменка пила и ела с чужих рук.
про дедушкин стакан - единственная возможная версия в предложенных условиях. если бы триметазидин был обнаружен "вчера", можно было бы поискать. а учитывая количество времени, которое прошло, это безальтернативный вариант объяснения случайного попадания вещества в организм. спортсмен не может сказать: я не знаю, как вещество попало в мой организм, он обязан дать объяснение - если, конечно, не хочет получить четырехлетний бан
+7
-2
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Anisu
А баба Ира депутат не хочет ли уголовное дело 9а клевету получить?
+15
-10
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Владислава Крюкова
Ответ Дружба11
Роднина правду сказала-что про дедушкин стакан это вменяемая версия?-когда они это придумали в отсутствии дедушки в природе было понятно, что подставляют девочку, тем более за Роднину Тутберидзе накануне Каса с целью перевести стрелки с себя любимой на Ками - во вью обвинила Ками в халатности на главном старте ЧР,что спортсменка пила и ела с чужих рук.
Откройте кас и прочитайте, как дедушки в природе не было. Слова Тутберидзе вообще ничего не значат и никак никакие стрелки перевести не могут. Она не говорила, что Камила ела что-то с чужих рук. Массажистка, которая делает массаж и прикасается к телу спортсмена априори входит в круг персонала. Волонтер тоже мороженное не из кармана доставал.
Все версии эти были давно проверены.
+6
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Алена Иванова
А эта балаболка что лично сделала что бы наших спортсменов вернули на международные соревнования? Она же у нас депутат многовековой, а выхлопа ноль
про нее Жирик давно уже все сказал)
+7
-2
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REA-13
Ответ garovatat
Роднина с какой целью вываливает свою обличительную и самопризнательную конспирологию аккурат накануне арбитражных слушаний?? Эт зачем такое? Она на госдеп работает что ли? Поддерживает (разжигает) нужный информационный фон? Я поражаюсь этому персонажу. Насколько же она ненавидит страну, в которой трудится депутатом Государственной Думы и получает соотв. вознаграждение и преференции. И насколько же у нас можно чиновникам безнаказанно мести языком как помелом, одновременно обогащаясь и обрастая благополучием за госсчет... Нигде такого нет, кмк.
И дает повод "недружественным элементам" тыкать руководство страны в ошибки. Я вот не могу понять - кто ее запихнул в депутаты и более того - кто ее там покрывает.
+5
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juliamart
Ответ Роман Волков
Кому там вообще нужны объяснения?! Сколько можно унижаться! Вроде, умный человек, депутат, а до сих пор думает, что там кому-то нужны Объяснения. Вся эта история придумана от начала до конца и мне, Больше Всего, не хочется чтобы Камилу дисквалифицировали. В сегодняшних обстоятельствах, если будет дисквалификация, мы можем не подчиниться, и тогда вообще непойми-что будет. Впринципе мы уже к этому готовы.
Конечно не нужны, уже до суда и следствия заклеймили, что виновна и всё тут.
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Аркус
Слишком адекватно для Родиной,даже удивительно.
+17
-13
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alexnew
Ответ Tatiana Klm
Тем не менее, эти слова - не пустой звук, возможны последствия в связи с делом Камилы.
Тутберидзе сказать могла только то, что имеет прямое отношение к защите Валиевой и ничего более. Если Валиева не ела все подряд от кого попало, то каким образом допинг попал в ее организм? Тогда должна быть доказательная версия.
+7
-3
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Чума. Депутат, официальное лицо правительства, сейчас абсолютно чётко и прямо обвинила спортсменку своей же страны в употреблении допинга, даче ложных показаний и т.д. ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК CAS ПРИЗНАЛ Валиеву ВИНОВНОЙ?! Я в шоке, граждане.
ДА! ДА! я сама глазам не поверила. т.е. фактически она ее оклеветала! Это именно так выглядит на сегодняшний день. Оклеветала публично!! Как последний хейтер, сделала инфовброс в пользу противоборствующей недружественной стороны накануне слушаний. Депутат госдумы... Как так то?? Совсем уже ополоумели там от безнаказанности и вседозволенности!
+13
-9
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Anna Stefan
Это что я сейчас прочитала?🤔
Роднина прямым текстом заявила, что Валиева "допингжрала"? И чтобы нам выкрутиться, "надо было покрасивее врать научиться"? А им, стало быть, можно не заморачиваться даже красиво врать? Просто лепить горбатого без зазрения совести, а мы должны этому верить??? Совсем офонарела бабушка? Впрочем, не первый раз такое.
+17
-13
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