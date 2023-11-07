Ирина Роднина: «Про Валиеву нам надо было научиться покрасивее врать. Кто поверит сказке, что она случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?»
Роднина заявила, что нужно было «научиться покрасивее врать» о деле Валиевой.
«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо?
Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи.
Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!
В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки.
Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет.
Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать.
Но нужно всегда знать, что Россия – страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное – каждую ошибку припомнят», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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Роднина видимо эту науку освоила, теперь другим советует... противно.
Нет даже мысли, что ни сама Ками, ни ТШТ не знают как эта микроскопическая доза вещества попала в организм?
Может случайность, бытовое загрязнение, которое теперь уже невозможно отследить.
А может и конкуренты постарались ( но в эту версию не хочется верить).
А Ками для неё разменная монета, не жалко.
Депутат, официальное лицо правительства, сейчас абсолютно чётко и прямо обвинила спортсменку своей же страны в употреблении допинга, даче ложных показаний и т.д. ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК CAS ПРИЗНАЛ Валиеву ВИНОВНОЙ?!
Я в шоке, граждане.
Все версии эти были давно проверены.
Роднина прямым текстом заявила, что Валиева "допингжрала"? И чтобы нам выкрутиться, "надо было покрасивее врать научиться"? А им, стало быть, можно не заморачиваться даже красиво врать? Просто лепить горбатого без зазрения совести, а мы должны этому верить??? Совсем офонарела бабушка? Впрочем, не первый раз такое.