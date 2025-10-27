ISU проведет расследование из-за плюшевой ракеты, которую держали китайские фигуристы на Гран-при
ISU проведет расследование из-за плюшевой ракеты на Гран-при Китая.
25 октября в Чунцине завершился турнир по танцам на льду. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценки за свой прокат, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61».
Кадры попали в трансляцию соревнований.
«Международному союзу конькобежцев (ISU) известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лед, вероятно, могла быть неподобающая.
Эту мягкую игрушку впоследствии держали фигуристы, которые только что выступали. ISU сожалеет об инциденте и проведет дальнейшее расследование», – сообщили в ISU.
🚀 Китайские фигуристы махали плюшевой ядерной ракетой, пока ждали оценки. Что?!
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Associated Press
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости