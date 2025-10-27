ISU проведет расследование из-за плюшевой ракеты, которую держали китайские фигуристы на Гран-при

ISU проведет расследование из-за плюшевой ракеты на Гран-при Китая.

25 октября в Чунцине завершился турнир по танцам на льду. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценки за свой прокат, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61».

Кадры попали в трансляцию соревнований.

«Международному союзу конькобежцев (ISU ) известно, что среди мягких игрушек, брошенных зрителями на лед, вероятно, могла быть неподобающая.

Эту мягкую игрушку впоследствии держали фигуристы, которые только что выступали. ISU сожалеет об инциденте и проведет дальнейшее расследование», – сообщили в ISU.

🚀 Китайские фигуристы махали плюшевой ядерной ракетой, пока ждали оценки. Что?!