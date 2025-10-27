Марк Кондратюк: «Творчески проживать программу с пятью квадами невероятно сложно, даже физически. Да и с четырьмя непросто»

Марк Кондратюк считает, что программу с пятью квадами сложно «прожить творчески».

– Чисто со спортивной точки зрения было сильным ударом не попасть на олимпийскую квалификацию?

– Эту тему я не комментирую.

– Тогда технический вопрос: ваш нынешний контент способен на протяжении ближайших сезонов удовлетворять всем требованиям мужского одиночного катания. Есть намерение его усложнить?

– Я усложнял его в прошлом году, когда катал произвольную программу с пятью четверными прыжками.

– Полагаю, что вам как художнику гораздо тяжелее, чем какому-либо другому фигуристу, творчески проживать программу с пятью четверными.

– Будем честны: проживать программу с пятью квадами невероятно сложно, даже физически. Да и с четырьмя непросто.

– Григорий Федоров, которого вы опередили на 0,23 балла [на Гран-при России в Магнитогорске], сказал, что сопоставлял свои оценки и, соответственно, шансы с вашими. А вы сопоставляли?

– Нет. Возможно, все дело в том, что я стараюсь относиться к ребятам как к товарищам, а не соперникам. Как к людям, вместе с которыми мы вместе делаем одно дело. Тем более что Гриша, Артур Даниелян, Димка Алиев, Саша Самарин – мои друзья. Две недели назад Гриша у меня на чемпионате Москвы копеечку выиграл. Сегодня – уже я у него. Но глобально-то ничего не поменялось? – сказал чемпион Европы 2022 года Кондратюк .