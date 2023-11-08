Светлана Журова: «Костомаров может быть прекрасным тренером или постановщиком программ, может быть спикером и воодушевлять людей»

Теги Роман Костомаров Светлана Журова Фигурное катание

Светлана Журова рассказала о возможной деятельности Романа Костомарова.

В этом году олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров перенес несколько ампутаций.

«Я ни на секунду не сомневалась, что Роман не сдастся и продолжит социально активную жизнь. Он очень позитивный парень, всегда улыбается, легкий по жизни. Будет здорово, если он действительно выйдет на лед на коньках. Я буду очень рада, если он найдет способ для этого.

В любом случае, я думаю, что он может быть прекрасным тренером или постановщиком программ. Он может быть спикером и воодушевлять людей, потому что Роман прожил этот период совершенно невероятно, и то, что он смог вернуться обратно в жизнь, показывает, насколько он сильный человек. Этим надо делиться. Я в него верю», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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2 комментария

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or.om
Может Роман сам решит, кем ему быть
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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