Канадский тренер Готье приговорен к году тюрьмы за преступление сексуального характера в отношении подростка

Теги происшествия сборная Канады пары Ришар Готье Фигурное катание

Канадский тренер приговорен к году тюрьмы за преступление сексуального характера.

Как сообщает CBC, речь идет о 61-летнем Ришаре Готье, который специализируется на парном катании. Его обвиняли по двум эпизодам 1984 и 1985 годов в отношении фигуриста-подростка, которому на тот момент было от 14 до 15 лет.

В частности, Готье обвинили в том, что он купался, а также лежал с несовершеннолетним в постели, будучи обнаженным.

Тренер избежал более длительного срока из-за смягчающих обстоятельств: суд принял во внимание возраст самого Готье на момент преступления (23 года), а также отсутствие других судимостей.

В свою защиту Готье отметил, что в те времена личные отношения между спортсменами и тренерами были менее регламентированы. Он подтвердил, что ему «не хватило рассудительности», оставаясь наедине с учеником, но при этом отрицал какие-либо действия сексуального характера.

Адвокат Готье не стал давать комментарии после вынесения приговора. Потерпевший в свою очередь выразил надежду, что его история вдохновит других высказываться о неправомерных действиях как можно раньше.

Готье более 30 лет работал с фигуристами, в том числе с олимпийскими чемпионами Меган Дюамель и Эриком Редфордом. В 2015 году тренер был введен в Зал славы Skate Canada, но исключен после предъявления обвинений.

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17 комментариев

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Syndycate
Интересно, прокомментирует ли уважаемая Дюамель, эту позорнейшую страницу в истории канадского фигурного катания, или только про Россию будет как всегда писать у себя?)
+24
-4
+20
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alexnew
Ответ Андрей Балабаев
А почему у них возраст 23 года смягчающее обстоятельство? "Мальчик" всë ещё не осознаëт что делает?
Я вообще не понимаю, почему в принципе возбуждено какое-то дело спустя 39 лет? Притом, что по сути состава преступления нет вовсе. Я не призываю никого лежать без одежды с мальчиками 14 лет, но если это все, что они нарыли в отношении дела 40-летней давности, то это просто ни о чем.
+14
-5
+9
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Андрей Балабаев
А почему у них возраст 23 года смягчающее обстоятельство? "Мальчик" всë ещё не осознаëт что делает?
+10
-2
+8
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alexnew
А какие сроки давности то за то, что ты лежал в 1984 году с кем-то без одежды?
+10
-3
+7
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Raduga
Ждем комментариев от Дюамель
+8
-1
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Kareglazaya
Интересно, как они это доказали спустя 30 лет? По факту получается, что слово жертвы против слова обвиняемого. Ведь свидетели вряд ли были.
И почему 23 года - это смягчающее обстоятельство, если совершеннолетие в большинстве стран наступает раньше?
В общем, много вопросов, но мало ответов))
+4
0
+4
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riverman1980
А полежал бы с девочкой дали бы все 20.
+5
-3
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Potsman Kazman
Жан Поль Готье
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Бене Гессерит
Ответ alexnew
А какие сроки давности то за то, что ты лежал в 1984 году с кем-то без одежды?
В Канаде нет сроков давности.
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Антон Сватковский
ст.120 УК РСФСР "Развратные действия в отношении несовершеннолетних" - до 3 лет.
Другое дело, что в советской практике 1980-х отношение к наготе было более спокойным. Развратом в большинстве случаев могли посчитать только прикосновения, да и то не всегда.
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KMR
А Жирик регулярно парил школьников и ему почёт в нынешних условиях
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-3
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Алеся Ткаченко
А кто потерпевшему не давал раньше высказываться?
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Charliz
Ответ alexnew
Я вообще не понимаю, почему в принципе возбуждено какое-то дело спустя 39 лет? Притом, что по сути состава преступления нет вовсе. Я не призываю никого лежать без одежды с мальчиками 14 лет, но если это все, что они нарыли в отношении дела 40-летней давности, то это просто ни о чем.
Вроде там не сказано какого пола был подросток
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Ярик01
Ответ alexnew
А какие сроки давности то за то, что ты лежал в 1984 году с кем-то без одежды?
В англосакском праве обычно нет сроков давности для преступлений с типом Indictable offence (обычно тяжкие или против несовершеннолетних)
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Алеся Ткаченко
Ответ riverman1980
А полежал бы с девочкой дали бы все 20.
А если девочка африканского происхождения то пожизненное бы впаяли
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