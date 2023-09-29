Максим Траньков: «Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой, поэтому ее клевета не удивляет»

Максим Траньков рассказал, что Меган Дюамель всегда была русофобкой.

В интервью американским блогерам канадка рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: « и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

« на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой, которая никогда не здоровалась с россиянами. Хуже соперницы, чем Дюамель, в плане взаимодействия у меня не было. Поэтому ее клевета в сторону российских спортсменов не удивляет», – сказал .

Столбова отреагировала на высказывание Дюамель фразой «я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда».

«Не хочу влезать в спор двух женщин, потому что это не по-мужски. Думаю, что дамы сами разберутся. По крайней мере, одна из них точно дама», – добавил двукратный олимпийский чемпион.