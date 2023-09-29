Максим Траньков: «Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой, поэтому ее клевета не удивляет»

Теги Максим Траньков сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель пары Ксения Столбова Фигурное катание

Максим Траньков рассказал, что Меган Дюамель всегда была русофобкой.

В интервью американским блогерам канадка рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Меган Дюамель на протяжении практически всей карьеры являлась открытой русофобкой, которая никогда не здоровалась с россиянами. Хуже соперницы, чем Дюамель, в плане взаимодействия у меня не было. Поэтому ее клевета в сторону российских спортсменов не удивляет», – сказал Траньков.

Столбова отреагировала на высказывание Дюамель фразой «я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда».

«Не хочу влезать в спор двух женщин, потому что это не по-мужски. Думаю, что дамы сами разберутся. По крайней мере, одна из них точно дама», – добавил двукратный олимпийский чемпион.

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16 комментариев

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Anna
Как много адвокатов у Дюамель появилось. Ну прям героиня среди определённого контингента)
+17
-2
+15
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galik55
Что опять муссировать, что Меган сказала.
Лучше Столбовой никто не ответил. И по -мужски и по-женски.
+12
-2
+10
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imaxim
Ответ Железная Леди
Не хотел влезать, но всеж лягнул. припомнил старые обиды.
ДР даже не были первой парой Канады, когда катались активно ВТ (один сезон-возвращение не в счёт). В Сочи например они проиграли даже непрыгающей в принципе Базаровой. Так что про соперничество вы загнули
+8
0
+8
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Туц
Та самая Дюамэль с Которой ЖМ дружила, клубничку вместе собирала) Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
+10
-8
+2
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imaxim
А как же Савченко, у которой бомбило после Сочи?
+2
0
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Tania09**
Ответ Βадим Μамонтов
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Голова болит? Умойтесь холодной водой и прилягте.
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Forever Alone
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naina
Ответ Туц
Та самая Дюамэль с Которой ЖМ дружила, клубничку вместе собирала) Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты
Видимо не дружила, а шпионила😁
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Βадим Μамонтов
Ответ galik55
Что опять муссировать, что Меган сказала. Лучше Столбовой никто не ответил. И по -мужски и по-женски.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Gau
А где можно найти русофилов?
теперь, говорят, что в Африке
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