Губерниев о Загитовой: «Всегда чувствовалось, что ее больше всего привлекает мой типаж. Алина подспудно делает выбор в пользу таких, как я»

Дмитрий Губерниев считает, что Алину Загитову привлекает его типаж.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию, отвечая на вопрос о личных отношениях, заявила, что ей не важен типаж мужчины.

«Я поддержу Алину! Действительно, ей не важен типаж мужчины. Но всегда чувствовалось, что ее больше всего и сильнее всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, на стиле, на сексе.

Алина подспудно делает абсолютно правильный выбор в пользу таких, как я. Но обо мне мечтать не приходится, потому что мое сердце занято другой», – сказал спортивный комментатор.

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