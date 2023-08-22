Губерниев о Загитовой: «Всегда чувствовалось, что ее больше всего привлекает мой типаж. Алина подспудно делает выбор в пользу таких, как я»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев считает, что Алину Загитову привлекает его типаж.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию, отвечая на вопрос о личных отношениях, заявила, что ей не важен типаж мужчины.

«Я поддержу Алину! Действительно, ей не важен типаж мужчины. Но всегда чувствовалось, что ее больше всего и сильнее всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, на стиле, на сексе.

Алина подспудно делает абсолютно правильный выбор в пользу таких, как я. Но обо мне мечтать не приходится, потому что мое сердце занято другой», – сказал спортивный комментатор.

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85 комментариев

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Demon69
Странно ,почему о таком типаже не думает военкомат
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ЛисаАлиса78
Алина: мне не важен типаж мужчины

Губер: это я, это по меня, я тот самый неважный типаж
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Ебздрогыч
Была бы очень гармоничная, красивая и отвратительная пара
+61
-29
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forsp
И, похоже, на алкоголе))
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olvl
Честно, чуть не стошнило.
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Kanonir152
Губерниев на сексе. Буэ
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ЛисаАлиса78
О боже мой, насколько же высоко эго человека, что он отслеживает все действия Алины в медиа пространстве и ловит на этом лютый хайп. Мне кажется, никто его уже и не знает как комментатора - просто дядька, который сталкерит Загитову.
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flyhigh
Гу вообще не засыпает без мысли об Алине😂
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Татьяна Карасева
Не удивлюсь, если и Уткин выступит с таким же заявлением. Сколько развелось любителей похайповать на имени Алины.
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Ебздрогыч
Безызбежный выбор!
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наталья Головченко
Фу, как не стыдно. Она ему в дочери годится, а он себя так похабно ведет. Все уже давно поняли, что Алина очень будоражит его мужские гормоны 😂 Но таким образом, выражать свою симпатию взрослому мужику, неподобающе.
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Валерий Рзянин
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?🤦
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juliamart
Губер начинает походить на маньяка в отношении к Алине. Крыша поехала у мужика совсем..
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Мира2024
Губерниеву надо хотя бы изредка доставать свой паспорт из "широких штанин" и посмотреть на свой год рождения.
Совсем уже ку-ку...
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Ягун Ягунини
Какой же Губер мерзкий
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katanie-na-ldu
Что это было? Как-то даже неприятно стало.
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ИннаВБ
Губерниеву сколько, за пятьдесят? Зациклился на Алине? По моему, лечиться пора
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Риф Валиев
Самовлюбленный болтун!
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Мира2024
Неужели этот человек считает достойным такое поведение?
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iden prime
Ахаха
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Слончик
Губерниев похоже пересмотрел Остина Пауэрса
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AndreyBSC
Что-то перебор. Надо Диме про скромность почитать.
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Адильхан Абдусаламов
Вот кто был на джипе
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polinarmax
ему не надоело хайпиться на Алине? сам то уже никому не интересен, вот и не может ни дня прожить без упоминания о ней. губа теряет хватку
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ChewBacca
Сам себя не похвалишь...
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