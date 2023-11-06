Репонд о снятии с Гран-при: «На Nebelhorn Trophy я получила травму и с тех пор все еще не восстановилась»

Теги травмы сборная Швейцарии женское катание Кимми Репонд Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Киим Репонд объяснила причину снятия с Грна-при Финляндии.

«На Nebelhorn Trophy я получила травму и с тех пор все еще не восстановилась. Подготовка к Japan open и Гран-при Франции была очень сложной физически и ментально, но я рада, что смогла там выступить, я боролась и сделала все, что в моих силах. 

Мне нужно залечить травму и отдохнуть от тренировок. Я вернусь к чемпионатам Европы и мира», – написала Репонд в соцсети. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Откуда у них травмы, если они тренируются не в ТШТ? Бред какой-то
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
opty
Вроде возраст ISU подняло , а травм меньше не стало. Снимаются с этапов гран-при пачками.

Сожет не возрасте дело и травматизм с этим связан обосредованно?

А может не ради уменьшения травматизма возраст поднимали , а травматизм это только "отмазка для толпы" ?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kristine Kristine
Да, каталась она просто жутко во Франции.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
С такими пропорциями, как у Кимми в фк очень сложно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Десятое место Кимми удивило, ведь в прошлом сезоне она успешно выступала. В принципе, она ничего не теряет - финал ей не светит, поэтому самое время заняться здоровьем, восстановлением и подготовкой к ЧЕ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий