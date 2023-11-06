Репонд о снятии с Гран-при: «На Nebelhorn Trophy я получила травму и с тех пор все еще не восстановилась»
Швейцарская фигуристка Киим Репонд объяснила причину снятия с Грна-при Финляндии.
«На Nebelhorn Trophy я получила травму и с тех пор все еще не восстановилась. Подготовка к Japan open и Гран-при Франции была очень сложной физически и ментально, но я рада, что смогла там выступить, я боролась и сделала все, что в моих силах.
Мне нужно залечить травму и отдохнуть от тренировок. Я вернусь к чемпионатам Европы и мира», – написала Репонд в соцсети.
Сожет не возрасте дело и травматизм с этим связан обосредованно?
А может не ради уменьшения травматизма возраст поднимали , а травматизм это только "отмазка для толпы" ?