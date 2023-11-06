Маи Михара снялась с Гран-при Китая из-за травмы
Японская фигуристка Маи Михара не выступит на Гран-при Китая.
Спортсменка не успела восстановиться после травмы лодыжки.
«Несмотря на то, что я делала все возможное, чтобы тренироваться и проходить лечение в рамках подготовки к соревнованиям, пришлось принять очень неприятное решение сняться.
Я хотела бы как следует восстановиться и усердно работать на тренировках, чтобы хорошо выступить на следующем этапе», – сказала Михара.
Гран-при Китая пройдет с 10 по 12 ноября. Также Михара заявлена на этап Гран-при в Японии, который состоится с 24 по 26 ноября.
6 комментариев