Маи Михара снялась с Гран-при Китая из-за травмы

Японская фигуристка Маи Михара не выступит на Гран-при Китая.

Спортсменка не успела восстановиться после травмы лодыжки.

«Несмотря на то, что я делала все возможное, чтобы тренироваться и проходить лечение в рамках подготовки к соревнованиям, пришлось принять очень неприятное решение сняться.

Я хотела бы как следует восстановиться и усердно работать на тренировках, чтобы хорошо выступить на следующем этапе», – сказала Михара.

Гран-при Китая пройдет с 10 по 12 ноября. Также Михара заявлена на этап Гран-при в Японии, который состоится с 24 по 26 ноября.