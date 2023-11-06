Маи Михара снялась с Гран-при Китая из-за травмы

Теги травмы Гран-при сборная Японии женское катание Гран-при Китая Маи Михара Фигурное катание

Японская фигуристка Маи Михара не выступит на Гран-при Китая.

Спортсменка не успела восстановиться после травмы лодыжки.

«Несмотря на то, что я делала все возможное, чтобы тренироваться и проходить лечение в рамках подготовки к соревнованиям, пришлось принять очень неприятное решение сняться.

Я хотела бы как следует восстановиться и усердно работать на тренировках, чтобы хорошо выступить на следующем этапе», – сказала Михара.

Гран-при Китая пройдет с 10 по 12 ноября. Также Михара заявлена на этап Гран-при в Японии, который состоится с 24 по 26 ноября.

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6 комментариев

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N-fox
Вроде бы и без ультра-си, а травмы, тем не менее... Здоровья Маи и восстановления.
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Аленка_76
Здоровья и скорейшего восстановления!
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Anneta28
Ответ N-fox
Вроде бы и без ультра-си, а травмы, тем не менее... Здоровья Маи и восстановления.
У нее неизлечимое аутоимунное заболевание суставов.
+1
0
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N-fox
Ответ Anneta28
У нее неизлечимое аутоимунное заболевание суставов.
Печально. Значит она настоящий боец.
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