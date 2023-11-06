Навка об организации ледовых шоу: «Каждый год думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу»

Татьяна Навка рассказала об усталости, связанной с организацией ледовых шоу.

«Каждый год я думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу.

У меня сейчас есть желание, чтобы энергия меня не покидала. Я – овен, я всегда должна идти вперед, пробивать стену головой, что-то придумывать.

Проходит январь, я восстанавливаюсь и всем начинаю звонить. Собираю из отпуска команду, начинаю писать сценарий», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей