Навка об организации ледовых шоу: «Каждый год думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала об усталости, связанной с организацией ледовых шоу.

«Каждый год я думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу.

У меня сейчас есть желание, чтобы энергия меня не покидала. Я – овен, я всегда должна идти вперед, пробивать стену головой, что-то придумывать.

Проходит январь, я восстанавливаюсь и всем начинаю звонить. Собираю из отпуска команду, начинаю писать сценарий», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей

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23 комментария

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22somebody22
Да кто же остановится,когда казенные деньги текут рекой.
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андрэ
Интересно если бы свои деньги вкладывала тоже бы так было?
+13
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Savardus
Думаю, но потом вижу сумму контракта и передумываю, - добавила Татьяна
+11
0
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Александр Шульгин
Устала бедная от бюджетных денег
+11
-1
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JL JL
какая она неприятная. Монета вот ее бог. Ради этого всех предаст, в том числе свою родину.
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David Rigert
Ответ Е...С
Навка, вроде-бы, в Китай собиралась в этом году. Едет или нет и с какой сказкой.
да пофиг.
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Bartez1986
настало время удивительных историй
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Док Аксель
Тише ,Танечка, не плачь.
В шоу тёртый ты калач.
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Александр Скворцов
Куёт бабло пока горячо.
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Огюст
Волнуешься за то ,что будет ли финансирование твоего шоу в следующем сезоне ,но вот начинается Новый год и финансирование поступает и ты с радостью собираешь снова своих сподвижников фигурного катания ! Да , а голову всё таки береги -советую надевать каску железную !
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Адриана
Да возьми уже паузу, сделали из ФК одно большое ШОУ, и дай пример своим коллегам.
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мистер бин
Сколько пентагонов можно было бы отремонтировать на эти деньги.
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Katerina Sunny
Да взяла бы уже давно. Может госфинансирование и другие бы получили.
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Анастасия Платонова
Кто о чём волнуется...
Хорошо Навке живётся, раз волнение только от шоу..
Можно и о шоу думать, СВО-то не касается, волноваться не о чем..
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Е...С
Навка, вроде-бы, в Китай собиралась в этом году. Едет или нет и с какой сказкой.
+2
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Vasily Ivanov
Стены говорить пробивает....это не она случайно дырку в Сочи сделала ?
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Jessi
Кстати, слышала, что главные роли в ее шоу исполняют Кацалаповы, она и Дрозябко.
У ОЧ маленькие 6- минутные роли, они как привлечение публики
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Железная Леди
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Ну что же ,если это нужно кому-то, то пусть веселит людей. главное есть спрос.
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Delirium
Ответ мистер бин
Сколько пентагонов можно было бы отремонтировать на эти деньги.
Нисколько.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Е...С
Навка, вроде-бы, в Китай собиралась в этом году. Едет или нет и с какой сказкой.
она и в Донбас собиралась с Загитовой и деньги получила. кто-нибудьвидел их там?
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Lyudmila
Ответ Александр Шульгин
Устала бедная от бюджетных денег
Бюджетные деньги получают и Плющенко, и Авербух. И в других областях культуры, тоже. Но почему то именно больше всех Навка задевает.
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