Навка об организации ледовых шоу: «Каждый год думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу»
Татьяна Навка рассказала об усталости, связанной с организацией ледовых шоу.
«Каждый год я думаю, что возьму паузу. Я так на Олимпийских играх не волновалась, как в преддверии шоу.
У меня сейчас есть желание, чтобы энергия меня не покидала. Я – овен, я всегда должна идти вперед, пробивать стену головой, что-то придумывать.
Проходит январь, я восстанавливаюсь и всем начинаю звонить. Собираю из отпуска команду, начинаю писать сценарий», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Навка запросила у Президентского фонда грант на проведение ледовых шоу в размере 58 млн рублей
В шоу тёртый ты калач.
Хорошо Навке живётся, раз волнение только от шоу..
Можно и о шоу думать, СВО-то не касается, волноваться не о чем..
У ОЧ маленькие 6- минутные роли, они как привлечение публики