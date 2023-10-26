Навка и посол ОАЭ поучаствуют в церемонии поднятия флагов России и ОАЭ в Москве

Татьяна Навка поучаствует в церемонии поднятия флагов РФ и ОАЭ в Москве.

Мероприятие пройдет 3 ноября на «ВТБ Арене» перед началом показа ледового шоу Навки «История любви Шахерезады». В церемонии, приуроченной ко Дню флага ОАЭ, также поучаствует посол этой страны в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

«Для меня лично и всей команды NAVKA SHOW большая честь провести официальную церемонию поднятия флагов России и ОАЭ. Это событие наполнено глубоким смыслом и вызывает чувство гордости!

Когда мир переживает непростой период разногласий, цивилизационного разлома, мы объединяем умы и сердца, строим мосты взаимопонимания, укрепляем дружбу и доверие!

В наших шоу через сказки мы исследуем историю и культуру разных народов, даем возможность нашим зрителям глубже прочувствовать другой мир.

В работе над «Историей любви Шахерезады» одна из приоритетных задач нашей команды заключалась в том, чтобы передать колорит и богатство восточной культуры, погрузить нашего зрителя в сказочный мир Востока.

Аутентичные костюмы, хореография, восточные благовония, арабские мелодии, красочные декорации с использованием традиционных восточных орнаментов – каждая деталь шоу была проработана с большим вниманием», – заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Мы очень рады, что 3 ноября, в день празднования ОАЭ Дня государственного флага, состоится официальная церемония поднятия флагов РФ и ОАЭ.

Это событие позволит не только отдать дань уважения нашим государственным символам, но и даст возможность еще раз подчеркнуть высокий уровень многопланового стратегического партнерства и дружбы между нашими странами и народами», – отметил посол ОАЭ.