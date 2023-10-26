Навка и посол ОАЭ поучаствуют в церемонии поднятия флагов России и ОАЭ в Москве

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка поучаствует в церемонии поднятия флагов РФ и ОАЭ в Москве.

Мероприятие пройдет 3 ноября на «ВТБ Арене» перед началом показа ледового шоу Навки «История любви Шахерезады». В церемонии, приуроченной ко Дню флага ОАЭ, также поучаствует посол этой страны в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

«Для меня лично и всей команды NAVKA SHOW большая честь провести официальную церемонию поднятия флагов России и ОАЭ. Это событие наполнено глубоким смыслом и вызывает чувство гордости!

Когда мир переживает непростой период разногласий, цивилизационного разлома, мы объединяем умы и сердца, строим мосты взаимопонимания, укрепляем дружбу и доверие!

В наших шоу через сказки мы исследуем историю и культуру разных народов, даем возможность нашим зрителям глубже прочувствовать другой мир.

В работе над «Историей любви Шахерезады» одна из приоритетных задач нашей команды заключалась в том, чтобы передать колорит и богатство восточной культуры, погрузить нашего зрителя в сказочный мир Востока.

Аутентичные костюмы, хореография, восточные благовония, арабские мелодии, красочные декорации с использованием традиционных восточных орнаментов – каждая деталь шоу была проработана с большим вниманием», – заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Мы очень рады, что 3 ноября, в день празднования ОАЭ Дня государственного флага, состоится официальная церемония поднятия флагов РФ и ОАЭ.

Это событие позволит не только отдать дань уважения нашим государственным символам, но и даст возможность еще раз подчеркнуть высокий уровень многопланового стратегического партнерства и дружбы между нашими странами и народами», – отметил посол ОАЭ.

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10 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Каким смыслом наполнено это события, раскройте тему кто понимает? Залезть в миллионный проект в ОАЭ с ледовым дворцом и своими шоу, чтобы еще срубить бабоса? В этом?
+13
-2
+11
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Melnikov1968
"Когда мир переживает непростой период разногласий, цивилизационного разлома, мы объединяем умы и сердца, строим мосты взаимопонимания, укрепляем дружбу и доверие!" (с) Сплошное лицемерие и ложь. Какие мосты, какая дружба? Пиар и деньги, вот цена этого мероприятия.
+12
-3
+9
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Katerina Sunny
Навка уже гордится флагом ОАЭ?
+7
-3
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Charliz
Хм…. Где там аутентичные костюмы и мелодии?))))
+5
-1
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RusVector
В Израиль теперь Навку не пустят, когда текать из страны вздумает с Песковым вместе!
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Olga.t
Аутотренинг от Навки...
+2
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RusVector
Ответ seppblatter@mail.ru
Каким смыслом наполнено это события, раскройте тему кто понимает? Залезть в миллионный проект в ОАЭ с ледовым дворцом и своими шоу, чтобы еще срубить бабоса? В этом?
А для чего же еще?
+3
-3
0
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Елена Ноздрина
Ответ Melnikov1968
"Когда мир переживает непростой период разногласий, цивилизационного разлома, мы объединяем умы и сердца, строим мосты взаимопонимания, укрепляем дружбу и доверие!" (с) Сплошное лицемерие и ложь. Какие мосты, какая дружба? Пиар и деньги, вот цена этого мероприятия.
Как точно сказано
0
0
0
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