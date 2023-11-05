Валиева о выставке «Россия» на ВДНХ: «Круче, чем Экспо в Дубае. Каждый найдет для себя что-то интересное»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о выставке «Россия».

«Со вчерашнего дня на ВДНХ начала свою работу выставка «Россия»! Я уже успела там побывать, но к сожалению, за один раз посмотреть все просто нереально!

Сумасшедшее количество павильонов, стендов и разных интерактивов! Всем советую! Наша выставка круче, чем Экспо в Дубае!

Приходите с друзьями, с родителями, там каждый найдет для себя что-то интересное! #СпасибоРодная» – говорится в посте фигуристки в соцсети. 

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Я не из тех людей которые считают что только за границей что-то круто делают. У нас тоже в разных направлениях могут в годноту, порой.
Но ради интереса глянул Экспо в Дубае в Ютубе и понял что Валиева реально сравнила Жигули с Лексусом.
Круче чем в Дубае.... ахахахах, что только не скажешь когда ты один из приглашенных участников)
В таком случае я могу сказать что РПЛ круче и лучше АПЛ. Все приходите смотреть, каждый найдёт для себя что-то интересное в игре Заболотного и Шунина 🤣
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Ками, удачи тебе в ГП!
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Jessi
Может спортс напишет про спортивные турниры наконец и про возвращение Алёны Жилиной?
Самой Алëны Жилиной! Теперь порвëт всех по новисам?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр
Ответ Jessi
Может спортс напишет про спортивные турниры наконец и про возвращение Алёны Жилиной?
ооо, к стати, реально... Алёнка в одинчку что-то вернуться решила... а вот Ника наоборот куда-то пропала, хотя полно видео с ней в акке мамы и ничего серьёзного не видно🤷
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ками, ждём тебя на льду, красотуля милая)))
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Александр
ооо, к стати, реально... Алёнка в одинчку что-то вернуться решила... а вот Ника наоборот куда-то пропала, хотя полно видео с ней в акке мамы и ничего серьёзного не видно🤷
У нее была очень серьезная травма от падения с подкрута, партнёр ее не поймал. Админ ее канала написала, что сухожилия были повреждены аж. Она решила, что хочет сама за себя отвечать и приняла самостоятельное решение кататься в одиночном.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Александр
ооо, к стати, реально... Алёнка в одинчку что-то вернуться решила... а вот Ника наоборот куда-то пропала, хотя полно видео с ней в акке мамы и ничего серьёзного не видно🤷
Ника вчера выводила Алёну на КП. Тренируется пока с тройными после травмы плеча
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
asusp527
Ответ Люба Люба
Ками, ждём тебя на льду, красотуля милая)))
Излише слащавая...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Как это не уместено слышать от Валиевой
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Александр
а мне вот интересно... когда Ками на Экспо в Дубае успела побывать... может я что-то пропустил🤷
Она там уже года два отпуск проводит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
У нее была очень серьезная травма от падения с подкрута, партнёр ее не поймал. Админ ее канала написала, что сухожилия были повреждены аж. Она решила, что хочет сама за себя отвечать и приняла самостоятельное решение кататься в одиночном.
Молодец Аленка. Жаль, что на спортсе нет статьи, наверное редактор, отвечающий за спортивные новости на выходных
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Ответ плюшевая Ракета
Самой Алëны Жилиной! Теперь порвëт всех по новисам?
Порвёт, когда набор квадов восстановит. Столько времени зря потрачено
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Ответ плюшевая Ракета
Комент не либеральный, а глупый, для "не школьника".Впрочем, в современном мире либеральный и глупый это синонимы...
подписан на административный блог спортсру))))) раньше у вас был отличный сайт, но сейчас вы слили его в такое очко, что просветов не видно, спасибо тебе))))
Удаляй, под таблетками теми же сидишь?)))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul Khrom
Ответ плюшевая Ракета
Что такое есть в Дубае, что разработано и производится непосредственно в ОАЭ, в отличие от ВДНХ, а сделать шоу у них деньги есть, это да...
В Дубае была международная огромная выставка, где каждая страна представляла свою культуру и достижения + инфраструктура. Там совсем другой размах был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FanofKamilaValieva
Удачи во всех аспектах !
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магнетист*
Когда и походка от бедра, не нужна
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jessi
Может спортс напишет про спортивные турниры наконец и про возвращение Алёны Жилиной?
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владддд
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий