Валиева о выставке «Россия» на ВДНХ: «Круче, чем Экспо в Дубае. Каждый найдет для себя что-то интересное»
Камила Валиева рассказала о выставке «Россия».
«Со вчерашнего дня на ВДНХ начала свою работу выставка «Россия»! Я уже успела там побывать, но к сожалению, за один раз посмотреть все просто нереально!
Сумасшедшее количество павильонов, стендов и разных интерактивов! Всем советую! Наша выставка круче, чем Экспо в Дубае!
Приходите с друзьями, с родителями, там каждый найдет для себя что-то интересное! #СпасибоРодная» – говорится в посте фигуристки в соцсети.
Но ради интереса глянул Экспо в Дубае в Ютубе и понял что Валиева реально сравнила Жигули с Лексусом.
Круче чем в Дубае.... ахахахах, что только не скажешь когда ты один из приглашенных участников)
В таком случае я могу сказать что РПЛ круче и лучше АПЛ. Все приходите смотреть, каждый найдёт для себя что-то интересное в игре Заболотного и Шунина 🤣
Удаляй, под таблетками теми же сидишь?)))