Камила Валиева рассказала о выставке «Россия».

«Со вчерашнего дня на ВДНХ начала свою работу выставка «Россия»! Я уже успела там побывать, но к сожалению, за один раз посмотреть все просто нереально!

Сумасшедшее количество павильонов, стендов и разных интерактивов! Всем советую! Наша выставка круче, чем Экспо в Дубае!

Приходите с друзьями, с родителями, там каждый найдет для себя что-то интересное! #СпасибоРодная» – говорится в посте фигуристки в соцсети.