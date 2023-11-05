Алина Загитова: «У меня как обычно завязаны наушники, никак не могу их развязать. Нужна такая профессия, чтобы кто-то распутывал мои наушники»

Теги видео Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова призналась, что не умеет распутывать провода наушников.

«Ехали из Челябинска на поезде в Самару, практически целый день это все заняло. И вот наконец-таки мы уже в Самаре, завтра выступление, а пока я гуляю, смотрю на вот эту красоту. Мне вообще иногда кажется, что вода – это мое место силы, где я заряжаюсь позитивными эмоциями, ну и успокаиваюсь.

И да – у меня как обычно завязаны наушники, которые я не могу никак развязать. Мне кажется, вообще нужна такая профессия, чтобы кто-то распутывал мои наушники. Пишите, у кого такая же проблема», – сказала Загитова.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zimmerman
Алиночка!!! Умница!!! Красавица!!! Вечно все против Алиночки, даже наушники!!!
Товарищи эксперты, я все правильно понял? 🤔
+48
-25
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Как говорится, на воду можно смотреть бесконечно, она манит, заряжает, успокаивает, соглашусь с Алиной.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безызбежно
Странно, что она ещё и эту профессию не освоила)))
+27
-13
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zimmerman
Ответ Оригинальный Ник
Беспроводные наушники для извращенцев. Заряжать футляр, потом заряжать сами наушники — удачи такой ерундой в долгих поездках заниматься
Безызбежный дискомфорт, да)
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Денег на беспроводные не хватает?? Бедняга
+30
-19
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inna_Sher
Еще одна суперважная новость на сегодня на ряду с контуром глаз Ани. Неужели в нашем фигурном катании совсем ничего интересного не происходит?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Ответ RS919
Треск очень хочет устроиться на эту работу 😆
Это будет слишком сложно для него, ему бы дворником для начала устроиться, сменщиком NTLY
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Михайловна
Ну в выступлениях Алины на шоу в Челябинске прицепиться не к чему было. Как обычно был аншлаг и Алина была великолепна. Поэтому про шоу промолчали а прицепились к наушникам.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Latika S
Ответ Оригинальный Ник
Беспроводные наушники для извращенцев. Заряжать футляр, потом заряжать сами наушники — удачи такой ерундой в долгих поездках заниматься
Тоже не люблю беспроводные
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВИван
Бывает тоже) Алиночке хорошего отдыха перед выступлением!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Долгова
Как мне это знакомо! И не только провода от наушников , вечно запутываются так, что часами распутываю, но и вообще все провода от компьютера, процессора, колонок запутываются так, словно по ночам появляется на работе или дома какой-то компьютерный властелин и запутывает их в клубок.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Ответ Е...С
Комментарий скрыт
Вы это серьезно?
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Оригинальный Ник
Беспроводные наушники для извращенцев. Заряжать футляр, потом заряжать сами наушники — удачи такой ерундой в долгих поездках заниматься
И тот и тот тип наушников есть в пользовании. Ты чёт драматизируешь.
Более-менее приличные беспроводные ушки вполне себе долго держат заряд.
Ну и да, в силу специфики работы, довольно часто в разъездах. Честно говоря вообще не вижу проблем в поездках с подзарядкой. В аэропортах нередко (даже за пределами Москвы) есть порты с зарядками, в поездах (даже в плацкарте) тоже. Да и не так часто их заряжать то нужно в целом, не демонизируй)

А так у обоих типов наушников есть преимущества и недостатки.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Madov
Забыл как фамилия американской певицы, у нее был работник, который занимался только тем, что она ему в руку выплёвывала жевательную резинку. Он ходил за ней и ждал этого момента. 😂 Если не ошибаюсь, ее фамилия Бейонсе.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
мелкая моторика рук способствует развитию интеллекта
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RS919
Треск очень хочет устроиться на эту работу 😆
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Зарипова
Хейтеры в первых рядах, ну такой тупой юмор у вас, примитив.... слово кринж не забудьте по апрельской методичке
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oeva
Ответ Е...С
Комментарий скрыт
Нормальные люди разрешают себе и другим быть неидеальными)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Ответ RS919
Треск очень хочет устроиться на эту работу 😆
Треск еще головой не растет на Лефелевой башне, куда ему.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Маунтбаттен
Ответ Оригинальный Ник
Готов устроиться на должность развязывателя наушников, только скажи, Алин, куда резюме отсылать, опыт есть. В качестве бонуса за лояльность могу по вечерам устраивать мастер-классы по тренировке языковой мышцы
Женьку Медведеву ты тренировал? Она там что-то упоминала про свою языковую мышцу:)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Machine Head
Комментарий удален модератором
И зачем вы нам про себя рассказываете?
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ Иван Маунтбаттен
Женьку Медведеву ты тренировал? Она там что-то упоминала про свою языковую мышцу:)
Нет, к сожалению, не прошёл конкурс
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
orlitza
Вакансия! Внимание, болельщики: "опытный распутыватель наушников".
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sonny91
Ответ Девушка Безимени
мелкая моторика рук способствует развитию интеллекта
да тут не интеллект а очень скудный словарный запас. читать надо побольше и не посты в соцсетях а книжки
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Долгова
Ответ thelittlecreature
Готова за малую мзду поработать на тебя, Алина, думаю на 100 тыс. сойдемся😏
Где вы живете? Если не далеко от меня, найму вас в свою организацию, но работы будет много,,
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий