Алина Загитова: «У меня как обычно завязаны наушники, никак не могу их развязать. Нужна такая профессия, чтобы кто-то распутывал мои наушники»
Алина Загитова призналась, что не умеет распутывать провода наушников.
«Ехали из Челябинска на поезде в Самару, практически целый день это все заняло. И вот наконец-таки мы уже в Самаре, завтра выступление, а пока я гуляю, смотрю на вот эту красоту. Мне вообще иногда кажется, что вода – это мое место силы, где я заряжаюсь позитивными эмоциями, ну и успокаиваюсь.
И да – у меня как обычно завязаны наушники, которые я не могу никак развязать. Мне кажется, вообще нужна такая профессия, чтобы кто-то распутывал мои наушники. Пишите, у кого такая же проблема», – сказала Загитова.
Товарищи эксперты, я все правильно понял? 🤔
Более-менее приличные беспроводные ушки вполне себе долго держат заряд.
Ну и да, в силу специфики работы, довольно часто в разъездах. Честно говоря вообще не вижу проблем в поездках с подзарядкой. В аэропортах нередко (даже за пределами Москвы) есть порты с зарядками, в поездах (даже в плацкарте) тоже. Да и не так часто их заряжать то нужно в целом, не демонизируй)
А так у обоих типов наушников есть преимущества и недостатки.