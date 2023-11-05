Алина Загитова призналась, что не умеет распутывать провода наушников.

«Ехали из Челябинска на поезде в Самару, практически целый день это все заняло. И вот наконец-таки мы уже в Самаре, завтра выступление, а пока я гуляю, смотрю на вот эту красоту. Мне вообще иногда кажется, что вода – это мое место силы, где я заряжаюсь позитивными эмоциями, ну и успокаиваюсь.

И да – у меня как обычно завязаны наушники, которые я не могу никак развязать. Мне кажется, вообще нужна такая профессия, чтобы кто-то распутывал мои наушники. Пишите, у кого такая же проблема», – сказала .