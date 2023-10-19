Алина Загитова: «Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя»
Алина Загитова показала видео с занятий по актерскому мастерству.
«То место, где мне хорошо и я чувствую прилив сил.
Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя 😇», – написала Загитова под видео в телеграм-канале.
А моя кузина, которая учится в театральном поглощает тонну литературы, читает наизусть монологи Офелии и Нины Заречной, учится танцевать и пародирует поведение животных..
Вот там актерство, а тут.. Какой-то левый треннинг..
Лучше бы книгу почитала.
А еще лучше сходила на лекцию.
Но если в общих чертах то какая практическая цель?
Бред какой то . Пасутся под постами с Загитовой круглые сутки , заняться людям нечем