Алина Загитова: «Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала видео с занятий по актерскому мастерству.

«То место, где мне хорошо и я чувствую прилив сил.

Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя 😇», – написала Загитова под видео в телеграм-канале.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ната555
Ни дня без кринжа
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
Какая-то несусветная чушь.
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Теперь она ещё и актриса 😁
+27
-11
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Посмотрела видео. Сидят, болтают о чем-то..
А моя кузина, которая учится в театральном поглощает тонну литературы, читает наизусть монологи Офелии и Нины Заречной, учится танцевать и пародирует поведение животных..
Вот там актерство, а тут.. Какой-то левый треннинг..
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Так и Бузову обгонит по "талантам".
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
запостила какую то хрень под слезливую музыку, фатимы и ко: "О, боже, великая! Уже результат на лицо! Лучшая актриса тысячелетия!"
Лучше бы книгу почитала.
А еще лучше сходила на лекцию.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Готовится к очередному проявлению
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У нее уже актерское мастерство? Прям не уроки актерского мастерства, а само мастерство? 😆
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Black&White
Тут самое время перекреститься. Сейчас в актрисы подастся.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Ты ничего не умеешь в этой жизни кроме как хорошо кататься на коньках, не льсти себе.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фут.Боль
Так и Бузову обгонит по "талантам".
Уже наступает ей на пятки 😆
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Великий Алонсо
Ты ничего не умеешь в этой жизни кроме как хорошо кататься на коньках, не льсти себе.
Так она и не катается хорошо
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Амина
У вас с головой норм? На курсы актерского мастерства Алина ходит давно , и не для того чтобы стать актрисой .
Эм, а для чего ходить на курсы актерского мастерства? Ну, Загитовой и бокс нужен для фигурного катания, у нее свое мышление 😆
Но если в общих чертах то какая практическая цель?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Амина
Гемма, вы где - то работаете? Круглыми сутками строчите про Загитову , как собственно и остальные здесь пишущие , они и те же имена . Своей жизни что ли нет, удивляюсь просто. Даже я фанатка каждый день не могу следить . Только воздух сотрясаете, слава богу Алина это не читает, ей некогда . Займитесь уже хоть чем- то полезным, хоть на курсы актерского мастерства запишитесь
13 комментов сегодня, 1 вчера. Это круглые сутки?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Luisa Vi
Алинчи там лутц прыгнула)
Видео 2019 года
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромарио
Ответ Black&White
Тут самое время перекреститься. Сейчас в актрисы подастся.
не богохульствуй😏
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амина
Как всегда разгул хейтеров, даже от безобидного видео . Почему не банят за оскорбления . Или только Загиботов можно отправлять в бан ?
Бред какой то . Пасутся под постами с Загитовой круглые сутки , заняться людям нечем
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Так-то в принципе роль в постановке одного из произведений Тургенева вполне сможет исполнить...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Симонов
Вот т славненько
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
какая прелесть)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luisa Vi
Алинчи там лутц прыгнула)
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
da her@s@nim
Контент 18+ ?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ната555
Ответ Ольга Веселова
Молодец Алина! Выиграла - всё! И делает всё! что хочет!. Молодая, красивая, успешная, счастливая! И коментов под постами о ней всегда больше всех на спортс ру! Такая "никому не интересная".
Это потому что она умная 😄
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Gemma157
Посмотрела видео. Сидят, болтают о чем-то.. А моя кузина, которая учится в театральном поглощает тонну литературы, читает наизусть монологи Офелии и Нины Заречной, учится танцевать и пародирует поведение животных.. Вот там актерство, а тут.. Какой-то левый треннинг..
Ерундой какой-то ваша кузина занимается. Явно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий