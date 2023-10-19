Алина Загитова: «Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя»

Алина Загитова показала видео с занятий по актерскому мастерству.

«То место, где мне хорошо и я чувствую прилив сил.

Благодаря актерскому мастерству я начинаю больше познавать и лучше понимать себя 😇», – написала Загитова под видео в телеграм-канале.