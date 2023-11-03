Татьяна Навка: «Протопопов и Белоусова – легенды нашего спорта. Они навсегда останутся в нашей памяти»

Теги Татьяна Навка танцы на льду пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Я приношу свои соболезнования родным и близким Олега Алексеевича. Протопопов и Белоусова – легенды нашего спорта, которых помнят все советские зрители и любители фигурного катания.

Они навсегда останутся в нашей памяти», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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4 комментария

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Железная Леди
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Присоединяюсь к соболезнованиям. Помню и пересматриваю их программы и новые и старые.
классика.
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Ross-79
Они не запятнали себя, Татьяна. В отличие от некоторых.
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JL JL
Оспади, это, наверное, сикритутка на подпись подала ей такой дежурный текст. К тому же, кому-кому, а, не тебе, здесь отмечаться. Ты такая страшная человечешка. Как это неприятно.
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