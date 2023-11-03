Татьяна Навка: «Протопопов и Белоусова – легенды нашего спорта. Они навсегда останутся в нашей памяти»

Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Я приношу свои соболезнования родным и близким Олега Алексеевича. Протопопов и Белоусова – легенды нашего спорта, которых помнят все советские зрители и любители фигурного катания.

Они навсегда останутся в нашей памяти», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80