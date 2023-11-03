Наталья Бестемьянова: «Протопопов и Белоусова были моими кумирами. В них все сложилось – талант, трудолюбие, и боженька поцеловал»

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. Он выступал в парном катании с Людмилой Белоусовой.

«Протопопов и Белоусова были моими кумирами. Я кататься начала, потому что я обожала их. Самое большое мое впечатление юности – когда увидела, как они катаются вживую.

Это были сборы нашего общества «Локомотив», я стояла у бортика, и они ласточкой ехали прямо на меня. Я близко‑близко увидела их, до сих пор помню этот момент. Они абсолютно удивительные, уникальные спортсмены! В них все сложилось – талант, трудолюбие, и боженька поцеловал.

Думаю, ему (Протопопову) было очень трудно жить одному, когда Людмилы не стало. Наверное, он очень грустил после нее. Светлая память! Он пожил как следует, столько сделал», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80