Малинин получил оценку +2 от одного из арбитров после падения на дорожке шагов. Остальные 8 судей оценили элемент отрицательно

Илья Малинин получил оценку +2 от одного из судей после падения на дорожке шагов.

Сегодня американский фигурист выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции. В прокате он исполнил все заявленные прыжки, но на дорожке шагов допустил падение.

Восемь судей из девяти оценили исполнение элемента отрицательно (от -5 до -1). Положительный балл (+2) поставила лишь арбитр из Испании Марта Олосагарре.

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