Малинин получил оценку +2 от одного из арбитров после падения на дорожке шагов. Остальные 8 судей оценили элемент отрицательно

Теги Гран-при Гран-при Франции сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин получил оценку +2 от одного из судей после падения на дорожке шагов.

Сегодня американский фигурист выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции. В прокате он исполнил все заявленные прыжки, но на дорожке шагов допустил падение.

Восемь судей из девяти оценили исполнение элемента отрицательно (от -5 до -1). Положительный балл (+2) поставила лишь арбитр из Испании Марта Олосагарре.

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23 комментария

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Anna
Он и компонентным вдруг резко стал с этого сезона, а мы ещё и на Самарина наезжаем)
+39
-5
+34
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Lavkaspice
Малинина тянут за все места, в этом году как с цепи сорвались.На этом этапе поставила 1 судья за падение, дальше будут все плюсовать гениальные ошибки(
+22
-7
+15
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Gilonjon862
Он же упал до начала дорожки шагов. Тут очень тонкий момент, если падение было перед дорожкой, то это никак не должно было влиять на оценку(кроме - 1 балл дедакшен) и те кто поставил минусы не правы
+17
-5
+12
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Иван Меняйло
Так его дорожки в принципе на 4 уровень не тянут, который ему очень часто рисуют
+12
-3
+9
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Defender64
Всё как у нас
+6
0
+6
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Alina Kernes
А как вообще нужно оценивать падение на дорожке? Разве не все -5 должны ставить?
+7
-1
+6
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Mion
Ответ АннаФ
Я воообще думала, что дорожка ещё тогда не началась даже, там были типо связующие элементы. Но в любом случае лучшая и худшая оценка отбрасываются, так что сильно ничего не изменилось бы
Изменилось - Илья получил на условные -1 вместо условных -2, потому что самая высокая оценка отбросилась (а она была неадекватна), и эти сотые ему помогли выиграть КП.
+6
0
+6
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Bechet
Ответ Gilonjon862
Он же упал до начала дорожки шагов. Тут очень тонкий момент, если падение было перед дорожкой, то это никак не должно было влиять на оценку(кроме - 1 балл дедакшен) и те кто поставил минусы не правы
Он ее начал уже
+8
-2
+6
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я воообще думала, что дорожка ещё тогда не началась даже, там были типо связующие элементы. Но в любом случае лучшая и худшая оценка отбрасываются, так что сильно ничего не изменилось бы
+8
-5
+3
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Белла
Ай яй яй судят как у нас
+4
-1
+3
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Ostinato
Ответ АннаФ
Но прогресс есть!
У Самарина тоже был прогресс, но не на те баллы, что ему ставят. У Малинина также-прогресс есть, но не на 9ки
+4
-1
+3
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Alina Kernes
Ответ Зиля Бадриева
Интересно, дорожку понизили в уровнях? При падении с неё обычно так делают
Нет. 4 уровня дорога
+4
-1
+3
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Katerina Sunny
Ответ Gilonjon862
Он же упал до начала дорожки шагов. Тут очень тонкий момент, если падение было перед дорожкой, то это никак не должно было влиять на оценку(кроме - 1 балл дедакшен) и те кто поставил минусы не правы
В протоколе падение именно на элементе.
+3
0
+3
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NecoArc
Уродились нынче шампиньоны во Франции )
+3
-1
+2
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Bechet
Ответ АннаФ
Но прогресс есть!
Но не 8.75. Они у него выросли с тройки до шестерки
+2
0
+2
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Лизавета Анна -Мария
Испанка в знаках плюс минус запуталась ?? ))
+2
-1
+1
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Зиля Бадриева
Интересно, дорожку понизили в уровнях? При падении с неё обычно так делают
+3
-2
+1
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Алиса без миелофона
Ответ Gilonjon862
Он же упал до начала дорожки шагов. Тут очень тонкий момент, если падение было перед дорожкой, то это никак не должно было влиять на оценку(кроме - 1 балл дедакшен) и те кто поставил минусы не правы
Не до начала.
Не правы те, кто поставил больше, чем -3.
+3
-2
+1
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Александр
Ответ Alina Kernes
А как вообще нужно оценивать падение на дорожке? Разве не все -5 должны ставить?
некоторые судьи посчитали, что это не падение... а попадает под "Спотыкание" - -1 дo -3ГОЕ...
0
0
0
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