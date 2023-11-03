Татьяна Тарасова: «Протопопов – грандиозный человек, с которого начались победы русской школы фигурного катания. Он создал незабываемый стиль»

Теги Татьяна Тарасова пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Олега Протопопова гением фигурного катания.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Я только вчера думала об Олеге. Это очень печальная история, большая потеря для нашего фигурного катания. Протопопов – великий спортсмен, он наш, один из гениев нашего вида спорта. Людмила Белоусова умерла шесть лет назад. Я была в очень хороших отношениях с ними. Мне очень жаль.

Протопопов – грандиозный человек, с которого начались победы русской школы фигурного катания. Он создал незабываемый стиль. Вряд ли какую‑то другую пару будем так долго вспоминать. Протопопов и Белоусова были настоящими первооткрывателями и звездами. Очень жаль!

Спасибо им большое за то, что в нашей душе они оставили огромные воспоминания и след. За то, что с них в нашу душу попало фигурное катание и стало там жить, именно с них. Они были такие единственные в мире и неповторимые», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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5 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Олег и Людмила катались как то по-неземному.
+8
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Бичуния
Хорошо сказала ТАТ.
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Железная Леди
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Кто видел их программы, тот не забудет. Люди, отдавшие жизнь ФК. Пусть земля им будет пухом.
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arisstopane
в 1957 году
отец привез из москвы телевизор беларусь-5
а жили мы тогда в славном городе уфа на улице карла маркса)
так в те времена телевизионная сетка была жиденькой
показывали с огромными паузами: новости, мультики, вечерами фильмы и неожиданно фигурное катание...
вот приблизительно в те времена я и увидел по тв белоусову и протопопова...
волшебство, а их "лунная соната" - катарсис грандиозо...
светлой памяти светлых сапиенсов...
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Александр Скворцов
Олег и Людмила великие спортсмены, которые самоотверженно положили свою жизнь на алтарь божественного фигурного катания. Для них фигурное катание было даже не спорт, а великое искусство. Сейчас таких нет, к сожалению.
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