Татьяна Тарасова: «Протопопов – грандиозный человек, с которого начались победы русской школы фигурного катания. Он создал незабываемый стиль»

Татьяна Тарасова назвала Олега Протопопова гением фигурного катания.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Я только вчера думала об Олеге. Это очень печальная история, большая потеря для нашего фигурного катания. Протопопов – великий спортсмен, он наш, один из гениев нашего вида спорта. Людмила Белоусова умерла шесть лет назад. Я была в очень хороших отношениях с ними. Мне очень жаль.

Протопопов – грандиозный человек, с которого начались победы русской школы фигурного катания. Он создал незабываемый стиль. Вряд ли какую‑то другую пару будем так долго вспоминать. Протопопов и Белоусова были настоящими первооткрывателями и звездами. Очень жаль!

Спасибо им большое за то, что в нашей душе они оставили огромные воспоминания и след. За то, что с них в нашу душу попало фигурное катание и стало там жить, именно с них. Они были такие единственные в мире и неповторимые», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80