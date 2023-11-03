Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни

Теги Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни.

Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.

Также Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.

После завершения карьеры пара проживала в Швейцарии.

Побег фигуристов Белоусовой и Протопопова из СССР: не вернулись с гастролей, взяли швейцарское гражданство и катались до 80 лет

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34 комментария

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Shveddka
Теперь они снова вместе...
Светлая память.
+49
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Марина Короткова
Ответ АРХАТ
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Это проявление человеческой скорби. Ушел человек, который внес огромный вклад в развитие фигурного катания. Это история, к которой мы прикоснулись.
Неужели я должна смеяться?!
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Амонра
Пережил свою Людмилу на 6 лет одиночества. Теперь они вместе, навсегда
+29
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Белла
Всем такую жизнь, великий спортсмен ушёл
+29
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Назар Игорь
Последние романтики фигурного катания- Белоусова и Протопопов, Пахомова и Горшков, все ушли в бессмертие. .
+24
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Марина Короткова
Очень жаль, великий фигурист😢
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galik55
Помним и любим, замечательная пара.
+12
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Идеальный шторм
Светлая память.
Теперь они снова вместе
+11
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asusp527
Светлая память романтику фигурного катания..
+11
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Аленка_76
Светлая память🙏🏻
Ушел к своей Людмиле
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papadok
Ответ АРХАТ
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Когда Вам будет 91, тогда Вы решите, много это или мало. Моему тестю 93, он кавалер Ордена Ленина (то, что он конструировал, до сих пор летает в космос), его голова светлее до сих пор многих здешних спортсовских (ничего личного). Белоусова и Протопопов были личностями, они решились на разрыв с Империей, это фигурные Мастер и Маргарита, которые заслужили и получили свой покой.
+7
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russalka
Царствие небесное.
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Добрый_Ээх
земля пухом
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miladoc1
Ответ АРХАТ
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Любого ушедшего человека жаль, и возраст здесь ни при чем. Или есть правило кого жалеть, а кого нет?!
+6
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marchellinos
Что ж такое, третий чемпион 😢
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Haman
Интересно, что большие победы пришли к ним в достаточно солидном по нынешним меркам возрасте.

Спи спокойно, Легенда!
+4
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Марина Короткова
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Вы не поняли, когда пишите очень жаль, это когда люди умерли относительно в раннем возрасте, которые не успели познать многое в жизни, а 92 года довольно не малый возраст для нашего времени и очень жаль тут неуместно, вне зависимости чего он достиг в спорте и какой внёс вклад
Вам не понять
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Евгений Брындин
R.I.P
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Rad0
Под конец года смерть разогналась
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Carolina Solamente
Ответ KarinaNik
Не оставили ни детей ни учеников. В Швейцарии, наверное похоронят.
А его вроде, после смерти жены друзья в Америку увезли.
+2
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KirGre
Легенда, покойся с миром ….
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KarinaNik
Не оставили ни детей ни учеников. В Швейцарии, наверное похоронят.
+3
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Николай Ульянов
Остался бы в России, умер лет на 20 раньше. Это объективно.
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Бровочник
Теперь они - звёздная пара небесной фигурки.
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dedushka
Ответ АРХАТ
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архат, я тебя понимаю. у меня сын умер в 15 от диффузной глиомы. но все равно твой комментарий неуместен, неужели сам не понимаешь?
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