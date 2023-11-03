Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни
Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался на 92-м году жизни.
Протопопов выступал в парном катании вместе с Людмилой Белоусовой. Пара выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968.
Также Белоусова и Протопопов четыре раза побеждали на чемпионатах мира, три раза брали серебро и один раз бронзу.
После завершения карьеры пара проживала в Швейцарии.
Побег фигуристов Белоусовой и Протопопова из СССР: не вернулись с гастролей, взяли швейцарское гражданство и катались до 80 лет
Светлая память.
Неужели я должна смеяться?!
Теперь они снова вместе
Ушел к своей Людмиле
Спи спокойно, Легенда!