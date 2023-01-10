Оргкомитет Олимпиады-2026 использовал для оформления официального сайта Игр фото Медведевой, Белоусовой и Протопопова
Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо использовал фото российской фигуристки Евгении Медведевой для оформления официального сайта Игр-2026.
Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане размещено в разделе о фигурном катании.
Также на сайте использовано фото советских фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова – оно размещено на главной странице.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.
Что они, организаторы, этим хотят сказать?
спешим сообщить вам, что страшная "дюамель" ничего не имеет против женечки. меган лишь не терпит допингистов гогиевны нашей.
а кто их терпит? после известных событий, никто в мире не терпит гогиевну (хотя меган опередила время, раскусила гогиевну нашу раньше всех)
П.С. Страннно, что загиботы не бесятся.
Не её же одну всегда на все ОИ навечно.