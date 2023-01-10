Оргкомитет Олимпиады-2026 использовал для оформления официального сайта Игр фото Медведевой, Белоусовой и Протопопова

Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо использовал фото российской фигуристки для оформления официального сайта Игр-2026.

Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане размещено в разделе о фигурном катании.

Также на сайте использовано фото советских фигуристов и – оно размещено на главной странице.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.