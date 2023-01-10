Оргкомитет Олимпиады-2026 использовал для оформления официального сайта Игр фото Медведевой, Белоусовой и Протопопова

Теги сборная России МОК танцы на льду фото женское катание Евгения Медведева Олимпиада-2026 Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо использовал фото российской фигуристки Евгении Медведевой для оформления официального сайта Игр-2026. 

Фото Медведевой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане размещено в разделе о фигурном катании. 

Также на сайте использовано фото советских фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова – оно размещено на главной странице. 

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. 

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89 комментариев

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Lizard Wizard
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Ответ chespo
Разместили фото Белоусовой-Протопопова, бежавших из страны еще в советское время, и Медведевой, тренировавшейся несколько лет в Канаде, а потом постившей черные квадраты, так что принцип их выбора очевиден - он в политической плоскости.
Да, как обычно, претенденты выбираются исключительно по принципу лояльности.
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MARG-la
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Ответ Abd
Так и показали, что РФ не будет на ОИ. Как ЕМ не будет ЧОИ.
О-о-очень странная логика. Делать фактически лицом грядущих ОИ русских, чтобы показать, чио именно их не будет на ОИ? Эк Вас скрутило- то. Да и Белоусова с Протоповым ОЧ. Нет, совсем не бьётся.
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Тайга86
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Ответ Настя Розова
У них есть вкус. П.С. Страннно, что загиботы не бесятся.
Сейчас в раздумьях, как вывернуть досаду в пользу для любимки. Как пойдут одинаковые комментарии - значит договорились, засекайте время)
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Lizard Wizard
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Ответ lanfqk
Прям чувствую, как недоволны все загиботы (которых тут 90%). Сказать что-то хочется против "проигравшей лицемерки", но не получается, т к иностранцы в такое непростое время из всех фигуристок на свете выбрали именно Медведеву.
Ну она заработала там некоторое количество очков кармы на интервью типа "теперь, уехав из России, я больше не боюсь", "мне не давали на какой свободы" и "у Орсера я поняла, что до этого не умела кататься". Кроме того, она не выиграла. Это тоже очень важное условие любви.
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Сейлем Сэйберхеген
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Сакомото и Хендрикс вышли из чата
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Беглый*
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Ответ Мурманчанин37
Шлемы полетят?))
После таких новостей шлемы резко подешевели в цене)
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Мурманчанин37
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Ответ Doctor of Philosophy
Ну, это сложно. Туда же отбор должен быть на соревнованиях, которые в этом году пройдут, а серьёзных изменений общественно-политической ситуации в самом ближайшем будущем как-то не видно.
Их и не будет - ситуация патовая. Но сам факт: вместо "они не смогут участвовать из-за..." достаточно корректно оставил дверь открытой
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alexander bakulin
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спасибо, что не загитова
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MARG-la
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Ответ RMandYNWA
Меня, как загибота, вообще никак не волнует, кого выбрали орги, чтобы разместить на сайте ОИ-2026 😂
Да ладна. Вот уж никогда не поверю.
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Anatiana
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Ответ Denkaaaa
фотку Жени подобрали ужасно.жду реакция Дюамель,ее ярости нет предела
Она убилась об стену
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Юрий Костыгин
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Странно, что Медведева не потому, что она из России, а потому, что она не олимпийская чемпионка.
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Тайга86
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Ответ Abd
Алина была главным символом Пекина. Не её же одну всегда на все ОИ навечно.
А в чем выражался символизм? В отправке ее туда в последний момент «журналисткой» или во фразе: «Я это не комментирую»?
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Abd
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Ну и поза у ЕМ
Что они, организаторы, этим хотят сказать?
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Juliajulia
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По-моему, это больше похоже не на дань уважения, а на скрытый намек нашим фигуристам менять место жительства 😅
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alexander bakulin
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посты в теме, как всегда на своей волне.
спешим сообщить вам, что страшная "дюамель" ничего не имеет против женечки. меган лишь не терпит допингистов гогиевны нашей.
а кто их терпит? после известных событий, никто в мире не терпит гогиевну (хотя меган опередила время, раскусила гогиевну нашу раньше всех)
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MARG-la
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Ответ <vella>
не знаю, знак ли? что-то не особо верится, но то, что выбрали Женю очень приятно. выходит, именно ее западный мир фк уважает больше других
И теперь это неоспоримый факт.
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Anatiana
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Ответ Настя Розова
У них есть вкус. П.С. Страннно, что загиботы не бесятся.
У них сработал охранительный механизм психики.
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MARG-la
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Ответ Ольга Ольгина
Протопопов/Белоусова на главной странице, медведева где то там в разделе о фигурке, зато заголовок то какой громкий... 😅😅😅
А мы здесь вроде бы именно про ФК говорим. Не хоккей же Жене рекламировать!
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Fellina
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Ответ Ir_rish
Похоже, что дизайнер сайта решил потроллить почтеннейшую публику. :D Потом выяснится, что у него русская фамилия.
Да, видимо так и есть)))
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Ir_rish
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Что же вы делаете со старухой Дюамель...
Щас как выскочит, как выпрыгнет...
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MARG-la
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И сейчас грянет ВЕЛИКИЙ СР. Ч!
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Настя Розова
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У них есть вкус.
П.С. Страннно, что загиботы не бесятся.
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Doctor of Philosophy
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Ответ Мурманчанин37
И Макрон хочет видеть на Играх-24 в Париже наших спортсменов
Ну, это сложно. Туда же отбор должен быть на соревнованиях, которые в этом году пройдут, а серьёзных изменений общественно-политической ситуации в самом ближайшем будущем как-то не видно.
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Ольга Ольгина
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Ответ Angry Dude
Действительно, чего они её в раздел о бобслее не запихнули....
А я думала ви читать умеете.. жаль.
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Abd
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Ответ Тайга86
Вот она народная любовь, про которую тут любят втирать некоторые. И мировая известность как она есть…в который раз - чтобы иметь и то, и другое, совсем не обязательно иметь шлем, достаточно не один сезон завоевывать сердца и влюблять в своё катание весь мир…
Алина была главным символом Пекина.
Не её же одну всегда на все ОИ навечно.
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