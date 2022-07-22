Горшков о проблемах Протопопова с переездом: «Не дай бог пережить подобное. Надо подключить всех, кто может оказать помощь»

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Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что у двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова возникли проблемы с переездом из дома в Швейцарии.

«Известие о том, что Олег попал в беду, – из ряда вон выходящее событие.

Человеку только-только исполнилось 90. Он много лет прожил в доме, где скопилось много вещей, костюмов для фигурного катания, представляющих исторический интерес. Прямо скажу, не дай бог пережить подобное.

Уверен, что Олимпийский комитет России в курсе ситуации. Надо, конечно же, подключить всех, кто может оказать помощь в решении проблемы легендарного спортсмена», – сказал Горшков.

«Я один, а одному в 90 лет перетащить все, что есть в этом доме, невозможно». Олимпийский чемпион Протопопов о проблемах с переездом из дома в Швейцарии

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