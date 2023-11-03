Александр Галлямов: «Мы выросли и воспитываемся тренерами российской школы. О какой смене спортивного гражданства может идти речь?»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов объяснил, почему не рассматривает смену спортивного гражданства.

«Мы выросли и воспитываемся тренерами российской школы. Нам комфортно заниматься в созданных для нас условиях.

У нас лучшие катки, на которых проводятся шикарные мероприятия. Залы ОФП и хореографии, которые доступны нам столько, сколько нужно.

Сейчас у нас очень насыщенный сезон. Идет подготовка ко всем намеченным турнирам. О какой смене спортивного гражданства может идти речь?» — заявил Галлямов.
 
Также он высказался по поводу тех российских фигуристов, которые сменили гражданство.

«Это их выбор. Главное, что они продолжают работать и поддерживать себя в спортивной форме», — отметил Галлямов.

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2 комментария

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Katerina Sunny
Галлямов успел выиграть золото ЧЕ, ЧМ и бронзу ОИ. Золото под вопросом. Чего ему менять гражданство? Он и в России сейчас неплохо зарабатывает.
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Viks
Галямов, у тебя нет никаких шансов сменить флаг страны
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