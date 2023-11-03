Александр Галлямов: «Мы выросли и воспитываемся тренерами российской школы. О какой смене спортивного гражданства может идти речь?»

Александр Галлямов объяснил, почему не рассматривает смену спортивного гражданства.

«Мы выросли и воспитываемся тренерами российской школы. Нам комфортно заниматься в созданных для нас условиях.

У нас лучшие катки, на которых проводятся шикарные мероприятия. Залы ОФП и хореографии, которые доступны нам столько, сколько нужно.

Сейчас у нас очень насыщенный сезон. Идет подготовка ко всем намеченным турнирам. О какой смене спортивного гражданства может идти речь?» — заявил Галлямов.



Также он высказался по поводу тех российских фигуристов, которые сменили гражданство.

«Это их выбор. Главное, что они продолжают работать и поддерживать себя в спортивной форме», — отметил .