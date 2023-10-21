Гран-при США. Чок и Бейтс, Ташлерова и Ташлер, Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек покажут ритм-танцы
21 октября на этапе Гран-при в США танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
1-й этап
Аллен, США
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 22.03 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Вторая разминка
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
9. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс
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