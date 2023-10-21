Гран-при США. Чок и Бейтс, Ташлерова и Ташлер, Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек покажут ритм-танцы

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21 октября на этапе Гран-при в США танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 22.03 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

2. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

3. Уна БраунГэйдж Браун (США)

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

8. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада)

9. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс

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