Вайцеховская о La Boheme у Осокиной – Грицаенко и Бойковой – Козловского: «Постановка больше идет пермской паре, хотя музыка и у тех, и у других скомпонована не слишком удачно»

Елена Вайцеховская высказалась о совпадении музыки в программах у пар.

Короткие программы Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко и Александры Бойковой и Дмитрий Козловского поставлены под La Boheme Шарля Азнавура.

«По сегодняшнему дню красноярского этапа Гран-при хочется отметить два момента. Первый — одинаковое музыкальное сопровождение программ Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Елизаветы Осокиной/Артема Грицаенко.

В самом факте нет ровным счетом ничего критичного. Как совершенно правильно заметил некоторое время назад Козловский в каком-то интервью, они поставили программу первыми, и совпадение музык — вообще не их забота. Но иногда случается, что разрозненные детали складываются, как в калейдоскопе, в картинку, которую ты совершенно не жаждешь увидеть.

Именно так это случилось в Красноярске, где Осокина/Грицаенко оказались по жребию сразу за Бойковой/Козловским, а Саша грубо ошиблась в прыжке.

И сразу стало очевидно, что в сравнении второй прокат выигрывает по общему впечатлению у первого. Эта постановка вообще, на мой взгляд, больше идет пермской паре, хотя музыка и у тех, и у других, скомпонована, мягко говоря, не слишком удачно во всех отношениях. Она совсем паршиво звучит на льду.

Удивительно здесь то, что это (я о музыке) было очевидно уже на открытых прокатах. Почему на это не среагировали «семь нянек» Бойковой и Козловского, лично для меня загадка. Видимо потому, что постановкой не они занимались», – написала Вайцеховская.