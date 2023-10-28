Вайцеховская о La Boheme у Осокиной – Грицаенко и Бойковой – Козловского: «Постановка больше идет пермской паре, хотя музыка и у тех, и у других скомпонована не слишком удачно»

Теги сборная России Елена Вайцеховская пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Елизавета Осокина Артем Грицаенко Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о совпадении музыки в программах у пар.

Короткие программы Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко и Александры Бойковой и Дмитрий Козловского поставлены под La Boheme Шарля Азнавура.

«По сегодняшнему дню красноярского этапа Гран-при хочется отметить два момента. Первый — одинаковое музыкальное сопровождение программ Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Елизаветы Осокиной/Артема Грицаенко.

В самом факте нет ровным счетом ничего критичного. Как совершенно правильно заметил некоторое время назад Козловский в каком-то интервью, они поставили программу первыми, и совпадение музык — вообще не их забота. Но иногда случается, что разрозненные детали складываются, как в калейдоскопе, в картинку, которую ты совершенно не жаждешь увидеть.

Именно так это случилось в Красноярске, где Осокина/Грицаенко оказались по жребию сразу за Бойковой/Козловским, а Саша грубо ошиблась в прыжке.

И сразу стало очевидно, что в сравнении второй прокат выигрывает по общему впечатлению у первого. Эта постановка вообще, на мой взгляд, больше идет пермской паре, хотя музыка и у тех, и у других, скомпонована, мягко говоря, не слишком удачно во всех отношениях. Она совсем паршиво звучит на льду.

Удивительно здесь то, что это (я о музыке) было очевидно уже на открытых прокатах. Почему на это не среагировали «семь нянек» Бойковой и Козловского, лично для меня загадка. Видимо потому, что постановкой не они занимались», – написала Вайцеховская. 

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21 комментарий

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Док Аксель
Вайц у нас ещё и музыкальный редактор... Уважаемые тренеры, хореографы, постановщики и фигуристы. Ну вы обращайтесь, если что, много не возьмёт.
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Vatokatya
Не набросила на тшт- день, считай, прошел зря
+9
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spf12
«Семь нянек» БК… Вайцеховская такая Вайцеховская. Хоть как-то, но уколоть ТШТ. Лучше бы про Аннабель написала, любимица, чай.
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Tatiana Klm
Ответ spf12
«Семь нянек» БК… Вайцеховская такая Вайцеховская. Хоть как-то, но уколоть ТШТ. Лучше бы про Аннабель написала, любимица, чай.
Или обратилась к постановщикам программы БК.
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galik55
Мне тоже больше понравились КП ОГ, программа им идет, подкрут в космос.
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Nina Mihajlova
Сколько раз она в бассейн без воды ныряла?))
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Kareglazaya
Ответ Док Аксель
Но это не про "таланты" Вайц.
Да я шучу) Она-то 100% себя гением во всех вопросах считает
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Tatiana Klm
Эта постановка от предыдущего ТШ - интересно, почему ЕВ не обращается к постановщикам?
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Хрустальный Гусенок
этот дайвер - эксперт по классической музыке, танцам и спортивной интерпретации?
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Фадейка
Ответ Док Аксель
Вайц у нас ещё и музыкальный редактор... Уважаемые тренеры, хореографы, постановщики и фигуристы. Ну вы обращайтесь, если что, много не возьмёт.
Специалист широкого профиля)
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arisstopane
это таранька к пиву
если её долго бить по столу становиться удобоваримой,
но никак не эстетические суждения вайц)
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olvl
По названию звучит так, как будто у обеих пар одна постановка.
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Любитель_ФК
Было бы чрезвычайно удивительно , если бы Вайцеховская сказала в пользу пары Тутберидзе, если бы она хоть что-то бы сказала в пользу Тутберидзе, даже когда это очевидно, а в пользу Тктберидзе очевидно практически всегда. Это каким надо быть не объективным журналистом, чтобы постоянно на белое говорить черное. Вот она продажная сущность этого деятеля от журналистики, которую еще держат в солидных редакциях. Главный редактор Маргарита Симоньян, она ведь у вас в штате и что эта продажная , русофобка там делает?
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Местами музыка тоже не зашла, в какие то моменты проваливалась как будто, на самом деле там просто женский голос едва слышен был в прокате Саши и Димы. Поэтому вопросики по поводу музыки.
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Дарья Виноградова
Так постановка группы Москвиной же…
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private dancer
Вайц по всем форумам пробежала и высказала как бы своё мнение ))
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Gau
И в чем Е. В. не права?
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Kareglazaya
Ответ Док Аксель
Вайц у нас ещё и музыкальный редактор... Уважаемые тренеры, хореографы, постановщики и фигуристы. Ну вы обращайтесь, если что, много не возьмёт.
Талантливый человек талантлив во всём 😆
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Док Аксель
Ответ Kareglazaya
Да я шучу) Она-то 100% себя гением во всех вопросах считает
Есть спортивные эрудиты, которые много знают, помнят и сами были разносторонними спортсменами и по многим видам спорта могут судить со знанием дела. А есть вот такие типа Вайц, Губера и иже с ними, которые вокруг да около, но с претензиями на профи по разным вопросам. Бог им судья, но это уже становится просто анекдотом...
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TatRom
А вот правда интересно, обычно ТШТ моментально реагирует: музыку поменять, костюм. А тут "как не родные".
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