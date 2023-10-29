Илья Авербух: «Степанова и Букин достаточно сильно прибавили относительно контрольных прокатов. Здорово, что они мотивированы»

Илья Авербух назвал фаворитов чемпионата России в танцах на льду.

Сегодня дуэт Александра Степанова – Иван Букин одержал победу на этапе Гран-при страны в Красноярске. Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.

– Поздравляю Сашу Степанову и Ваню Букина, Сашу Жулина! Очень интересная произвольная программа. Ребята набирают, достаточно сильно они прибавили относительно контрольных прокатов.

Пара замечательная, здорово, что они мотивированы, смотрятся они очень интересно. Они одни из главных фаворитов на чемпионате России наряду с Худайбердиевой и Базиным. Это две пары, которые разыграют звание чемпионов России.

– После перехода к Жулину уже заметно изменение в катании Степановой и Букина?

– Эта пара всегда была очень сильной, самобытной. Выращена она именно Ириной Жук и Александром Свининым, об этом никогда не надо забывать. Именно они создали этот красивый дуэт и сделали много интереснейших программ.

Но, безусловно, и рука Саши Жулина уже чувствуется, особенно в произвольной программе. Интересная, насыщенная программа, мне очень понравилось, – сказал хореограф Авербух.