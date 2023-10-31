Соколова о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «Каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу. Мы не вправе осуждать»

Тренер Елена Соколова высказалась о смене гражданства Дэвис и Смолкиным.

– А за пару Дэвис/Смолкин за рубежом вы не болеете?

– у меня начинал, он очень... грамотный спортсмен, это будет правильное слово. Он мыслит, он думающий. Таких спортсменов не так много. И очень воспитанный, смотрящий в цель и идущий к ней. У меня по поводу него только хорошие эпитеты. С Дианой я никогда не общалась лично, поэтому не могу ничего сказать.

Но каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу. Это его право, я считаю. Спортивная жизнь дается один раз. Годы идут, если они решили сменить сборную, мы не вправе осуждать. Мы делаем правильные вещи, мы делаем ошибки. Никто от этого не застрахован. Но никто не имеет права их осуждать. Это их выбор, – сказала Соколова.

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