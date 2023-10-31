Соколова о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «Каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу. Мы не вправе осуждать»

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Елена Соколова (танцы на льду) Фигурное катание

Тренер Елена Соколова высказалась о смене гражданства Дэвис и Смолкиным.

– А за пару Дэвис/Смолкин за рубежом вы не болеете?

Глеб у меня начинал, он очень... грамотный спортсмен, это будет правильное слово. Он мыслит, он думающий. Таких спортсменов не так много. И очень воспитанный, смотрящий в цель и идущий к ней. У меня по поводу него только хорошие эпитеты. С Дианой я никогда не общалась лично, поэтому не могу ничего сказать.

Но каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу. Это его право, я считаю. Спортивная жизнь дается один раз. Годы идут, если они решили сменить сборную, мы не вправе осуждать. Мы делаем правильные вещи, мы делаем ошибки. Никто от этого не застрахован. Но никто не имеет права их осуждать. Это их выбор, – сказала Соколова.

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6 комментариев

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Katerina Sunny
Смолкин - продуманный, так точнее. А так, конечно, каждый выбирает, где ему на данный момент лучше.
+9
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spf12
Зачем спрашивать у Соколовой, с которой Глеб сделал несколько шагов, если можно спросить у Рукавицына, у которого парень катался долго. Болеет Соколова за свою дочь, от которой Смолкин ушел, как я понимаю. У неё есть пара, за которую она болеет.
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nadenki
Ответ spf12
Зачем спрашивать у Соколовой, с которой Глеб сделал несколько шагов, если можно спросить у Рукавицына, у которого парень катался долго. Болеет Соколова за свою дочь, от которой Смолкин ушел, как я понимаю. У неё есть пара, за которую она болеет.
Может Рукавицын не хочет с хайпожором общаться, а может не вечер ещё и Кузя всех, опросит, кого сможет
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spf12
Ответ ИннаВБ
Вроде Глеб катался у Давыденко
Давыденко тогда работал в группе Рукавицына.
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ИннаВБ
Ответ spf12
Зачем спрашивать у Соколовой, с которой Глеб сделал несколько шагов, если можно спросить у Рукавицына, у которого парень катался долго. Болеет Соколова за свою дочь, от которой Смолкин ушел, как я понимаю. У неё есть пара, за которую она болеет.
Вроде Глеб катался у Давыденко
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0
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