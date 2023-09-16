Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин – действительно знаковая потеря. С ходу не вспомню, чтоб члены олимпийской сборной меняли гражданство»

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Александр Энберт назвал переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина знаковой потерей.

Бывшие фигуристы сборной России будут выступать за Грузию в новом сезоне.

«В России очень сильная сборная, поэтому многие спортсмены меняли гражданство даже до отстранения, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах. Просто раньше это было не так заметно.

Наверное, увеличение количества таких спортсменов сейчас имеет место быть. Но я считаю, что это выбор спортсмена, каждый сам решает, за какую страну выступать, на какие турниры ездить. У спортсмена одна карьера, и он решает, как она будет развиваться. Кризис это или не кризис – пока сложно сказать.

Действительно знаковая потеря – это Дэвис/Смолкин. Я не такой хороший историк фигурного катания, но я с ходу не вспомню, чтоб члены олимпийской сборной меняли гражданство. Для меня это значимый переход, когда ребята выступают на Олимпиаде, а потом в течение следующего года меняют гражданство. Менее громкие переходы и раньше случались.

В любом случае я на этом не зацикливал бы внимание, потому что Федерация фигурного катания, Министерство спорта, Олимпийский комитет России делают все, что могут, чтобы сохранить интерес спортсменов к продолжению карьеры, чтобы сохранить интерес зрителей, ведут переговоры, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену.

Спортсмены же принимают решение за себя, и мне не хотелось бы, чтобы на это кто-то влиял. Пусть каждый спортсмен сам делает выбор, опираясь только на свое мнение, на свои желания и на свои цели», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

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4 комментария

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Olga.t
Не считаю переход Дэвис-Смолкина знаковой потерей для российских танцев. Более того, не вижу в этом переходе вообще ни какой потери. Так даже лучше для всех.
+4
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Iomov
Я думаю что это явное преувеличение.
+2
-1
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Jessi
Энберт подлизун
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Лиана
В танцах полный застой, сб болтаются около пьедестала
0
0
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