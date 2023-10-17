«Успешная неделя в Будапеште». Дэвис и Смолкин после победы на Budapest Trophy

Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали победу на Budapest Trophy.

15 октября фигуристы сборной Грузии заняли первое место в танцах на льду, вторыми стали канадцы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак, третьими – французы Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье.

«Успешная неделя в Будапеште 🤗», – говорится в совместной публикации Дэвис и Смолкина.

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Фото: instagram.com/di__davis