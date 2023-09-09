Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Ташлерова и Ташлер, Казакова и Ревия выступят с произвольными танцами
10 сентября на турнире Lombardia Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19.20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)
2. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
3. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)
4. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
5. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)
Вторая разминка
6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
7. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
8. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
10. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Третья разминка
11. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
12. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
13. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
15. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,61
2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,21
3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 70,95
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 68,44
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 68,19
6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,31
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 60,41
8. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 58,22
9. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 57,50
10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 55,83
11. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша) – 54,23
12. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 50,55
13. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия) – 48,38
14. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 47,76
15. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 46,49
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
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