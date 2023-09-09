Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Ташлерова и Ташлер, Казакова и Ревия выступят с произвольными танцами

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10 сентября на турнире Lombardia Trophy танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19.20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)

2. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

3. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)

4. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

5. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)

Вторая разминка

6. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

7. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

8. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

10. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Третья разминка

11. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) 

12. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 

13. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия) 

14. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

15. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – 84,61

2. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,21

3. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 70,95

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 68,44

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 68,19

6. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,31

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 60,41

8. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия) – 58,22

9. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 57,50

10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 55,83

11. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша) – 54,23

12. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия) – 50,55

13. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия) – 48,38

14. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 47,76

15. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 46,49

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Такие отрывы в первой тройке, конечно, большие.. Наверно, так и финишируют
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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