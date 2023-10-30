Мана Кавабе: «Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева»
Японская фигуристка Мана Кавабе считает Валиеву лучшей исполнительницей «Болеро».
В этом сезоне Кавабе катается под «Болеро» в произвольной программе. Камила Валиева выступала под эту музыку в сезоне-2021/22.
«Болеро» – очень сложная музыка для катания. Из-за постоянно повторяющегося ритма сложно удержать внимание зрителей. Для этого требуется артистизм.
Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева. Но я на нее не похожа, не могу подражать ей.
Я говорила тренеру, что недостаточно хороша для этой музыки. Но, видимо, она хотела, чтобы я вышла из своей зоны комфорта», – сказала Кавабе.
так и в фигурке
для меня, режиссёра с 50ти летним стажем,
ками - лучшее что случилось с болеро в женском одиночном,
но!
я бы посмотрел на сегодняшнюю интерпретацию ками,
полагаю это будет царь-бомба!
В свои 15 -16 лет она держала зал , что очень трудно при такой монотонной музыке. Плюс очень трудная программа , квады и триксель.
Действительно историческая программа и образ. ТШТ гениальные и девочка была гениальной, жаль все омрачили известные события.
у торвилл-дин этих инструментов, было как минимум в два раза больше, следовательно в два раза больше технических и хореографических возможностей...
но!
если, скажем, представить "болеро" ками с мужским кордебалетом, подобно "болеро" плисецкой, но на льду!
то торвилл-дин, да вообще никто - не катят...)
вот, хочу такого...
увы мне, я вообще погорилую не видел
Собственно идея ДнШ тоже Этери, а постановка ДГ.
И про это Этери сама же и рассказывала, и странно что хрустофан этого не знает. Видимо надо меньше писать здесь чтобы хватало времени и на чтение не только здесь.
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