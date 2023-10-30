Мана Кавабе: «Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева»

Японская фигуристка Мана Кавабе считает Валиеву лучшей исполнительницей «Болеро».

В этом сезоне Кавабе катается под «Болеро» в произвольной программе. Камила Валиева выступала под эту музыку в сезоне-2021/22.

«Болеро» – очень сложная музыка для катания. Из-за постоянно повторяющегося ритма сложно удержать внимание зрителей. Для этого требуется артистизм.

Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева. Но я на нее не похожа, не могу подражать ей.

Я говорила тренеру, что недостаточно хороша для этой музыки. Но, видимо, она хотела, чтобы я вышла из своей зоны комфорта», – сказала Кавабе.