Мана Кавабе: «Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева»

Теги сборная России сборная Японии женское катание Камила Валиева Мана Кавабе Фигурное катание

Японская фигуристка Мана Кавабе считает Валиеву лучшей исполнительницей «Болеро».

В этом сезоне Кавабе катается под «Болеро» в произвольной программе. Камила Валиева выступала под эту музыку в сезоне-2021/22. 

«Болеро» – очень сложная музыка для катания. Из-за постоянно повторяющегося ритма сложно удержать внимание зрителей. Для этого требуется артистизм.

Для меня самой запоминающейся исполнительницей «Болеро» является Валиева. Но я на нее не похожа, не могу подражать ей. 

Я говорила тренеру, что недостаточно хороша для этой музыки. Но, видимо, она хотела, чтобы я вышла из своей зоны комфорта», – сказала Кавабе. 

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24 комментария

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Olya Ru
Уважение спортсменам, имеющим свое мнение независимо от всего, что сейчас происходит в отношении Камилы!
+36
-6
+30
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arisstopane
видел все известные "болеро" как в балете,
так и в фигурке
для меня, режиссёра с 50ти летним стажем,
ками - лучшее что случилось с болеро в женском одиночном,
но!
я бы посмотрел на сегодняшнюю интерпретацию ками,
полагаю это будет царь-бомба!
+32
-11
+21
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ДИОНИС
Спасибо Мане Кавабе за хорошие слова о Камиле Валиевой!
+22
-3
+19
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arisstopane
Ответ fewral
Люблю Камилу, но для меня Торвилл-Дин.
танцы - это другой вид спорта)
+21
-5
+16
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Lapo Elkann
Мне очень интересно чья идея Болеро для Камилы. Музыка ей очень подходит и несмотря на частое использование , не звучит надоедливо . Наоборот тягучесть музыкального сопровождения совпадает с тягучими движениями (бесконечных рук и ног) Валиевой.
В свои 15 -16 лет она держала зал , что очень трудно при такой монотонной музыке. Плюс очень трудная программа , квады и триксель.
Действительно историческая программа и образ. ТШТ гениальные и девочка была гениальной, жаль все омрачили известные события.
+23
-7
+16
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Lapo Elkann
Ответ fewral
Люблю Камилу, но для меня Торвилл-Дин.
Я поставила плюс, так как они мне тоже нравятся, но правильно вам ответили , нельзя сравнить танцы и женское одиночное. тем более такое , с квадами и трикселем.
+12
-3
+9
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fewral
Люблю Камилу, но для меня Торвилл-Дин.
+15
-8
+7
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arisstopane
Ответ Alex1104
Другой, не другой, но впечатление осталось и через 40 лет. Для меня в том числе
инструмент актёра его психофизический аппарат,
у торвилл-дин этих инструментов, было как минимум в два раза больше, следовательно в два раза больше технических и хореографических возможностей...
но!
если, скажем, представить "болеро" ками с мужским кордебалетом, подобно "болеро" плисецкой, но на льду!
то торвилл-дин, да вообще никто - не катят...)
вот, хочу такого...
+6
-1
+5
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Lapo Elkann
Ответ Olya Ru
Уважение спортсменам, имеющим свое мнение независимо от всего, что сейчас происходит в отношении Камилы!
+++++++++++ Да , конечно.
+6
-2
+4
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RusVector
Камила восхитительна! Единственное, платье можно было и получше придумать!
+9
-5
+4
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Слончик
Ответ arisstopane
видел все известные "болеро" как в балете, так и в фигурке для меня, режиссёра с 50ти летним стажем, ками - лучшее что случилось с болеро в женском одиночном, но! я бы посмотрел на сегодняшнюю интерпретацию ками, полагаю это будет царь-бомба!
А можете других прокомментировать? Какие номера фигуристок были такими же меткими? Мне вот запомнилась Погорилая с Анной Карениной
+3
0
+3
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Железная Леди
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Ответ fewral
Люблю Камилу, но для меня Торвилл-Дин.
совершенно с вами согласна. они не превзойденные. фигуристка не может это не знать. скорее всего она имет ввиду одиночное женское катание, ведь под эту музыку выступали многие, в том числе и .Туктамышева ,
+8
-5
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Alex1104
Ответ arisstopane
танцы - это другой вид спорта)
Другой, не другой, но впечатление осталось и через 40 лет. Для меня в том числе
+6
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Лакс
Ответ RusVector
Камила восхитительна! Единственное, платье можно было и получше придумать!
начальное красно-коричневое в 2020-м было намного лучше, но оказалось тяжелым раза в два по сравнению с финальным вариантом. Надо было им облегчить за счет камней и оставить это сочетание цветов, весьма подходящее глазам и волосам.
+2
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Слончик
Ответ arisstopane
не могу) у меня была пауза в просмотре фк с ухода бутырской и до 2018 звёздного года загитовой... увы мне, я вообще погорилую не видел
Понимаю, я после Ягудина и Плю тоже пропустил все до Ханю
+2
0
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arisstopane
Ответ Слончик
А можете других прокомментировать? Какие номера фигуристок были такими же меткими? Мне вот запомнилась Погорилая с Анной Карениной
не могу) у меня была пауза в просмотре фк с ухода бутырской и до 2018 звёздного года загитовой...
увы мне, я вообще погорилую не видел
+2
0
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Alex1104
Ответ arisstopane
инструмент актёра его психофизический аппарат, у торвилл-дин этих инструментов, было как минимум в два раза больше, следовательно в два раза больше технических и хореографических возможностей... но! если, скажем, представить "болеро" ками с мужским кордебалетом, подобно "болеро" плисецкой, но на льду! то торвилл-дин, да вообще никто - не катят...) вот, хочу такого...
Да понятно, но впечатление навсегда. Как Калинка. Хотя ну какое там фк по нынешним временам?
+2
0
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Сережа-молодец!
Когда Ками выкатывала безошибочно Болеро - была просто бомба!)
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Лакс
Lapo, сама идея взять музыку принадлежит Этери. А образ уже подбирали возможно коллективно и он у них менялся.
Собственно идея ДнШ тоже Этери, а постановка ДГ.
И про это Этери сама же и рассказывала, и странно что хрустофан этого не знает. Видимо надо меньше писать здесь чтобы хватало времени и на чтение не только здесь.
+3
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Miles Davis
мана разбирается
+4
-3
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Ирина2001
Ответ fewral
Люблю Камилу, но для меня Торвилл-Дин.
Терпеть их не могу. скучные однотипные и серые
+4
-4
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Блинчик
Очень жаль, что Кавабе при своём мастерстве катания считает ориентиром допингистку-некатайку.
0
0
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FanofKamilaValieva
Мана Кавабе , ну еще один человек, который не стесняется говорить то, что думает. Респект к этой девушке !

"Когда в мире появляется талант, его можно узнать по тому, что все глупые люди объединяются в борьбе против него "
Джонатан Свифт
0
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