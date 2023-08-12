Валиева о Тутберидзе, Дудакове и Глейхенгаузе: «Хочу выразить им огромную благодарность за то, что тренируют меня, учат, развивают, заботятся, ругают, заставляют, терпят»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила своих тренеров в День физкультурника.

«Моих тренеров Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова и Даниила Марковича Глейхенгауза не надо представлять, их знает весь мир.

Сегодня в День физкультурника хочу выразить им огромную благодарность за то, что тренируют меня, учат, развивают, заботятся, ругают, заставляют, терпят. Спасибо вам! Очень многое в моей жизни произошло именно благодаря вам.

На самом деле, я считаю, что все тренеры влияют не только на спортивные навыки, но и на становление личности своих учеников. Постановка целей, смелость, упорство, терпение, стремление к победе несмотря ни на что.

Хочется также поблагодарить всех тренеров, учителей физкультуры, которые с ранних лет прививают детям любовь к здоровому образу жизни, к дисциплине, что помогает становлению личности каждого человека», – написала фигуристка.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий скрыт
Или понимает, что в случившемся виноват человек не из Самбо вообще.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислава Крюкова
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий скрыт
Вам конечно с дивана виднее чем ей 🤷‍♀️
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Да, Камила, очень многое в жизни спортсмена происходит благодаря тренерам. И лучше, когда это что-то - спортивный успех.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Семёновна
Славная, искренняя, благодарная девочка! Желаю Камиле здоровья, добра, успехов и счастья в учебе, спорте и жизни! Благодарность - это величие души, и пусть это состояние служит Ками всю жизнь!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Правильные мысли и слова в адрес тренеров. Без этой команды не состоялась бы ни одна чемпионка, кто бы что не говорил. И это конечно же относится не только к ТШТ. Любая команда тренеров - это вторая семья, так же переживающая за свое детище вместе с родителями. Успехов и здоровья всем тем, кто вносит огромный вклад в развитие спорта.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ridl
Молодец Камила. Желаю тебе пройти долгий спортивный путь вместе с ТШТ❤
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ плюшевая Ракета
Кому было выгодно послать свою спортсменку вместо Валиевой?
Там в Самбо своих хватает, у кого были интересы в этом) Тот же Глейхенгауз подозрительно рад был всему происходящему, не удивительно, близкий друг Щербаковых, даже на свадьбу все семейство позвал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сáмсон Самсонов
Вы какого то имеете в виду?
Кому было выгодно послать свою спортсменку вместо Валиевой?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ Nata Nata
Мама Камилы опять спалилась, написав за нее очередной пост с неадекватным содержанием. Есть три категории спорта: массовый (физкультура), спорт высших достижений (олимпийский) и профессиональный. Благодарить ТШТ в день физкультурника более, чем странно)
У тебя будильник стоит на новости про Камилу?🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iuliia Timofeyeva
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий скрыт
ну блин, тут не знаешь, что лучше, на самом деле для дальнейшей жизни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий