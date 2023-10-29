Яметова о работе с Соколовской: «Я почерпнула много новой информации. Она очень хороший тренер»

Теги сборная России мужское катание женское катание Евгений Рукавицын Светлана Соколовская Дмитрий Алиев Марк Кондратюк Вероника Яметова Анна Левковец Фигурное катание

Фигуристка Вероника Яметова рассказала о работе с группой Светланы Соколовской.

Сегодня Яметова, которая тренируется у Елены Левковец и Владимира Гнилозубова, заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске. Летом фигуристка ездила на сборы к Светлане Соколовской и Евгению Рукавицыну.

«Это огромный опыт. Я тренировалась со знаменитыми спортсменами – Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев. Конечно, это незабываемо. Я почерпнула много новой информации, подучивали некоторые прыжки. Больше работали со Светланой Владимировной. Она очень хороший тренер, может научить хорошему.

Что успели подсказать фигуристы Соколовской и Рукавицына? Мы пересекались только на тренировках, а в перерывах почти не общались. Они своими делами занимались, а я своими.

Мы с Еленой Арнольдовной (Левковец) прошли большой путь. Я очень давно занимаюсь у них, для меня это лучшие тренеры. Научили меня всему, везде меня поддерживают, ездят со мной на соревнования. Спасибо им!» – сказала Яметова.

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