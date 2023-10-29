Яметова о работе с Соколовской: «Я почерпнула много новой информации. Она очень хороший тренер»

Фигуристка Вероника Яметова рассказала о работе с группой Светланы Соколовской.

Сегодня Яметова, которая тренируется у Елены Левковец и Владимира Гнилозубова, заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске. Летом фигуристка ездила на сборы к Светлане Соколовской и Евгению Рукавицыну.

«Это огромный опыт. Я тренировалась со знаменитыми спортсменами – Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев. Конечно, это незабываемо. Я почерпнула много новой информации, подучивали некоторые прыжки. Больше работали со Светланой Владимировной. Она очень хороший тренер, может научить хорошему.

Что успели подсказать фигуристы Соколовской и Рукавицына? Мы пересекались только на тренировках, а в перерывах почти не общались. Они своими делами занимались, а я своими.

Мы с Еленой Арнольдовной (Левковец) прошли большой путь. Я очень давно занимаюсь у них, для меня это лучшие тренеры. Научили меня всему, везде меня поддерживают, ездят со мной на соревнования. Спасибо им!» – сказала Яметова.