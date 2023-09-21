Валентин Молотов: «Иногда хочется, чтобы программы былы с текстом, с русской душой, чтобы доходило до зрителя»

Теги сборная России мужское катание женское катание Валентин Молотов Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Анна Фролова Фигурное катание

Хореограф Валентин Молотов рассказал о программах фигуристов группы Евгения Рукавицына.

Анна Фролова в этом сезоне в короткой программе будет выступать под композицию «Там нет меня» в исполнении Севары, Дмитрий Алиев – под песню группы «Любэ».

«Эта музыка у меня была давно. Я искал спортсменку, которая может душевно прокатать, прожить эту историю, вложить что-то свое. Мне показалось, что с ней это будет работать. Думаю, она будет еще совершенствоваться, чтобы программа доходила до каждого зрителя.

Я предложил Ане, она сказала: «Давайте попробуем». Это было немножко спонтанно. Пробуем? Пробуем, поехали.

Программы сразу у двух спортсменов под русскую музыку — задумка или случайность? Думаю, это стечение многих обстоятельств. Почему не сейчас, когда есть возможность и всем все понятно? Иногда хочется, чтобы было с текстом, с русской душой, чтобы доходило до зрителя», — сказал Молотов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Смотрите, вот он- Правильный ТШ, ТНМ бы одобрила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий