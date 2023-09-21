Валентин Молотов: «Иногда хочется, чтобы программы былы с текстом, с русской душой, чтобы доходило до зрителя»

Хореограф Валентин Молотов рассказал о программах фигуристов группы Евгения Рукавицына.

Анна Фролова в этом сезоне в короткой программе будет выступать под композицию «Там нет меня» в исполнении Севары, Дмитрий Алиев – под песню группы «Любэ».

«Эта музыка у меня была давно. Я искал спортсменку, которая может душевно прокатать, прожить эту историю, вложить что-то свое. Мне показалось, что с ней это будет работать. Думаю, она будет еще совершенствоваться, чтобы программа доходила до каждого зрителя.

Я предложил Ане, она сказала: «Давайте попробуем». Это было немножко спонтанно. Пробуем? Пробуем, поехали.

Программы сразу у двух спортсменов под русскую музыку — задумка или случайность? Думаю, это стечение многих обстоятельств. Почему не сейчас, когда есть возможность и всем все понятно? Иногда хочется, чтобы было с текстом, с русской душой, чтобы доходило до зрителя», — сказал .