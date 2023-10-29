Анна Фролова: «Мои кумиры – Туктамышева и Медведева. Они провели долгие карьеры, а Лиза вообще уникальная спортсменка»

Анна Фролова рассказала, на кого из фигуристок старается равняться.

Фигуристка победила на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Очень довольна собой. Рада, что моя серия из четырех стартов подряд за короткий срок закончилась, я достойно провела этот отрезок.

Сегодня обидно было терять баллы на вращениях, глупо и неразумно на мой взгляд. Но буду работать над этим, значит буду катать программу полностью и потом делать связку из пяти-шести вращений.

Сейчас возьму перерывчик и с новыми силами буду готовиться на чемпионат России, чтобы показывать там лучший результат.

Болезнь мешала найти правильный настрой на разминке, отвлекало. Тренеры предлагали разные варианты того, что со мной можно сделать... Но, только проходя через трудности, я становлюсь сильнее.

Так что я сказала, что это сделает меня бронированной и что это то, что мне сейчас и нужно. Поэтому поедем катать так.

Честно говоря, мыслей о возрасте нет. Я взрослая девушка. Дама. И меня это устраивает.

Вообще мои кумиры – это и . Они провели долгие карьеры, а Лиза вообще уникальная спортсменка. Я стараюсь равняться на них, сделаю для этого все, что возможно», – сказала .