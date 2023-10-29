Анна Фролова: «Мои кумиры – Туктамышева и Медведева. Они провели долгие карьеры, а Лиза вообще уникальная спортсменка»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Анна Фролова рассказала, на кого из фигуристок старается равняться.

Фигуристка победила на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Очень довольна собой. Рада, что моя серия из четырех стартов подряд за короткий срок закончилась, я достойно провела этот отрезок.

Сегодня обидно было терять баллы на вращениях, глупо и неразумно на мой взгляд. Но буду работать над этим, значит буду катать программу полностью и потом делать связку из пяти-шести вращений.

Сейчас возьму перерывчик и с новыми силами буду готовиться на чемпионат России, чтобы показывать там лучший результат.

Болезнь мешала найти правильный настрой на разминке, отвлекало. Тренеры предлагали разные варианты того, что со мной можно сделать... Но, только проходя через трудности, я становлюсь сильнее.

Так что я сказала, что это сделает меня бронированной и что это то, что мне сейчас и нужно. Поэтому поедем катать так.

Честно говоря, мыслей о возрасте нет. Я взрослая девушка. Дама. И меня это устраивает.

Вообще мои кумиры – это Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Они провели долгие карьеры, а Лиза вообще уникальная спортсменка. Я стараюсь равняться на них, сделаю для этого все, что возможно», – сказала Фролова.

47 комментариев

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Аленка_76
Мне нравится Аня! Мне нравятся её кумиры!
+29
-7
+22
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Аленка_76
Переход Ани в другой ТШ пошёл на пользу ей!
+24
-4
+20
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Елена Спирина
Хорошие кумиры у Ани. Удачи ей в дальнейшем!
+26
-7
+19
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Анастасия Прудникова
Ответ Алеся Ткаченко
Надеюсь тут не будут доказывать,каких неправильных кумиров Аня себе выбрала)
Надеюсь, нет, ведь это выбор Анны - каких фигуристок любить.
+21
-4
+17
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Tacciana
Ответ SALMON
Не такая уж и долгая у Жени была карьера.
Смотря с кем сравнивать. Если со Слуцкой и Плющенко, то, конечно. Если с Липницкой и Липински, то вполне. Но я вас понимаю, мне тоже до боли мало было Жени в спорте, жаль, что травмы помешали продолжить.
А Ане желаю и дальше развиваться в любимом фигурном катании, радовать нас красивыми и чистыми проката и и победить, наконец, финальное вращение)
+21
-6
+15
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tanya_1111
Очень хорошая программа у Анны, а еще она достаточно реберно катает это всегда так красиво выглядит и такая редкость сегодня.
+16
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+13
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Мария Тихонова
Ответ SALMON
Не такая уж и долгая у Жени была карьера.
5 взрослых сезонов - по российским меркам последнего десятилетия это не так уж мало.
+15
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+13
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Mary
Поздравляю с победой.Нравятся программы Анны в сезоне. Хороший ориентир выбрала, удачи в сезоне .
+17
-4
+13
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I. Bryzgalov
Переход преобразил Анну. Удачи ей в сезоне!
+13
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SALMON
Не такая уж и долгая у Жени была карьера.
+30
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Tacciana
Обе программы у Ани в этом сезоне хороши, но мне особенно понравилась произвольная.
+13
-1
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Соль.
Достойные примеры для подражания! И сама Анна очень достойно катается.
+13
-1
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KMR
Правильный выбор
+21
-9
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Хана Спектор
Молодец Аня,желаю крепкого здоровья и успехов на льду.
+13
-2
+11
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Алеся Ткаченко
Надеюсь тут не будут доказывать,каких неправильных кумиров Аня себе выбрала)
+23
-13
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Капитан Немо
Аня, равняйся на тех, к кому лежит сердце, но не забывай и про свою собственную уникальность. Ты - это ты. Помни об этом. У тебя свой путь и ты тоже для кого-то пример.
+12
-2
+10
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Елена Спирина
Очень понравилась Анна в произвольной программе, женственная и легкая, приятно смотреть
+13
-4
+9
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Mary
Ответ RMandYNWA
И надеюсь, что все кто прониклись Аней Фроловой после подаренной баночки нутеллы, не бросят ее теперь 😂
😁😁😁😁😁
+12
-4
+8
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Док Аксель
Аню с победой на этапе ГП в Красноярске ! И рад за неё, что смена ТШ и переезд в Питер помог ей преобразиться, перезагрузиться и продолжать выступать. Удачи в сезоне !
+8
-1
+7
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не сотвори себе кумира, Аня. Хотя, конечно, фигуристок в качестве ориентиров она выбрала хороших. Пожелаем ей такой же успешной и долгой карьеры как у Медведевой и как у Туктамышевой
Кататься надо долго. А соревноваться пару сезонов и вставать на паузу как мисс безызбежность это путь бесславия. Так ни одна юниорка не захочет..
+16
-9
+7
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Lieda
Поздравляю Анну, хороших прокатов и долгой карьеры.
+7
0
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RMandYNWA
Ответ Алеся Ткаченко
Надеюсь тут не будут доказывать,каких неправильных кумиров Аня себе выбрала)
И надеюсь, что все кто прониклись Аней Фроловой после подаренной баночки нутеллы, не бросят ее теперь 😂
+18
-11
+7
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<vella>
что-то я совсем потерялась в пространстве,
думала, Ане уже 21, а ей только 18.
+7
-1
+6
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Капитан Немо
Ответ Нурсултан Хамзаев
в ваших мечтах у Яметовой абсолютно сухая без души программа
Яметова - самородок.
+9
-3
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Tytti
Поздравляю Аню с победой!
+6
0
+6
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