Вероника Яметова: «Моя новая произвольная – про девушку-викинга. Программа показывает, какой сильной может быть женщина»

Теги сборная России женское катание Вероника Яметова Серия Гран-при России Фигурное катание

Вероника Яметова заявила, что ее новая произвольная рассказывает о девушке-викинге.

Фигуристка стала второй на этапе Гран-при России в Красноярске. 

«Программа сложилась, может показаться, что я все хорошо сделала, но на самом деле есть недочетики, которые нужно улучшать.

Пусть этой программе всего полторы недели, я думаю, это прогресс. Почему пришлось сменить программу? У меня до этого была программа под несколько композиций, музыка из «Лары Крофт» и другой исполнитель.

Изначально эта программа ставилась на показательные, и мой хореограф Анастасия Алексеевна Шевченко не могла по семейным обстоятельствам приехать и поставить программу, потому что у нее девочка родилась.

Она живет в Москве, а я в Санкт-Петербурге. Пришлось первые соревнования, которые в Свердловской области, катать с той программой. Полторы недели назад мой хореограф приехала, и мы за четыре часа быстренько поставили программу.

На прошлом этапе в Омске вроде бы Максим Траньков сказал, что невозможно поставить программу за две недели до соревнований, я скажу, что возможно. Опровергну.

Новая программа – про девушку-викинга, Лагерта была первой женой Рагнара. Когда они хотели отступать от боя, она им не позволила, запретила отступать, и они смогли выиграть эту битву. Думаю, что эта программа показывает, какой сильной может быть женщина.

Если бы не вчерашний неудавшийся прокат, может быть, все бы сложилось иначе, но я смогла собраться и показать все, на что способна.

Как здоровье? Было недоразумение на тренировке, мне пробили ногу коньком, но ничего такого сверхъестественного не было, кость цела – это самое главное.

Была большая дырка в ноге, это всё заросло, все нормально, никак на здоровье не сказалось. Я недельку посидела дома, все прошло, снова вышла на тренировку», – сказала Яметова. 

13 комментариев

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Александр Шульгин
Произвольная хорошая, короткая не понравилась
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Авика
Очень понравилась Вероника сегодня! Интересная программа, в ее стиле, молодец, справилась!
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Александра Волкова
Ответ Девочка с севера
Вероника перебралась в Питер?
однозначно журналист перепутала Петербург с Екатеринбургом)
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Девочка с севера
Вероника перебралась в Питер?
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Амонра
хореографа Яметовой поздравляем с рождением девочки
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AllaS
Вероника стремительная и прокат выглядит сильно, мощно . Очень понравился . Так держать .
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Anna Morgan
Моя любимая произволка сезона! Очень энергичная и темповая программа
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Амонра
какая милаха Вероника))
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severyanka
Произвольная блеск! Костюм, хореография, прыжки все очень качественно. Поздравляю Веронику с медалью. Умничка. Сальхов подняли высоту - ждем квад.
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oldparakhod
Хорошо получилось. Настоящая Лагерта !
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Алексей Токарев
Веронику говорит так, как будто реп читает. Очень приятная дикция.
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Здравый@смысл@
Ответ KMR
Балы канеш копеечные, ещё японку обсуждают некоторые) Раньше это уровень вне топ 3 Ещё не понятно кто больше потерял. Международное ФК или российское. Но ТАТ и Чайковская продолжат свою песню
Что сказать-то хотели? )
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