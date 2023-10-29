Вероника Яметова: «Моя новая произвольная – про девушку-викинга. Программа показывает, какой сильной может быть женщина»

Вероника Яметова заявила, что ее новая произвольная рассказывает о девушке-викинге.

Фигуристка стала второй на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Программа сложилась, может показаться, что я все хорошо сделала, но на самом деле есть недочетики, которые нужно улучшать.

Пусть этой программе всего полторы недели, я думаю, это прогресс. Почему пришлось сменить программу? У меня до этого была программа под несколько композиций, музыка из «Лары Крофт» и другой исполнитель.

Изначально эта программа ставилась на показательные, и мой хореограф Анастасия Алексеевна Шевченко не могла по семейным обстоятельствам приехать и поставить программу, потому что у нее девочка родилась.

Она живет в Москве, а я в Санкт-Петербурге. Пришлось первые соревнования, которые в Свердловской области, катать с той программой. Полторы недели назад мой хореограф приехала, и мы за четыре часа быстренько поставили программу.

На прошлом этапе в Омске вроде бы Максим Траньков сказал, что невозможно поставить программу за две недели до соревнований, я скажу, что возможно. Опровергну.

Новая программа – про девушку-викинга, Лагерта была первой женой Рагнара. Когда они хотели отступать от боя, она им не позволила, запретила отступать, и они смогли выиграть эту битву. Думаю, что эта программа показывает, какой сильной может быть женщина.

Если бы не вчерашний неудавшийся прокат, может быть, все бы сложилось иначе, но я смогла собраться и показать все, на что способна.

Как здоровье? Было недоразумение на тренировке, мне пробили ногу коньком, но ничего такого сверхъестественного не было, кость цела – это самое главное.

Была большая дырка в ноге, это всё заросло, все нормально, никак на здоровье не сказалось. Я недельку посидела дома, все прошло, снова вышла на тренировку», – сказала Яметова.