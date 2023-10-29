Майя Хромых с двумя падениями – вторая по баллам за компоненты на этапе Гран-при России в Красноярске
Майя Хромых стала второй по баллам за компоненты на Гран-при России в Красноярске.
Ее оценка за компоненты составила 68,89 в произвольной программе и 33,91 в короткой.
Больше за компоненты получила только победительница этапа – Анна Фролова (70,49 в произвольной и 34,31 в короткой). Остальные участницы уступили Хромых.
При этом Хромых упала с тройного лутца и сделала «бабочку» на тройном флипе в произвольной. В короткой она также упала и сорвала каскад.
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8,5 за такое выступление можно было ставить только с закрытыми глазами