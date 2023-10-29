Майя Хромых с двумя падениями – вторая по баллам за компоненты на этапе Гран-при России в Красноярске

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Анна Фролова Елизавета Куликова Вероника Яметова Мария Агаева Фигурное катание

Майя Хромых стала второй по баллам за компоненты на Гран-при России в Красноярске.

Ее оценка за компоненты составила 68,89 в произвольной программе и 33,91 в короткой. 

Больше за компоненты получила только победительница этапа – Анна Фролова (70,49 в произвольной и 34,31 в короткой). Остальные участницы уступили Хромых

При этом Хромых упала с тройного лутца и сделала «бабочку» на тройном флипе в произвольной. В короткой она также упала и сорвала каскад. 

Елизавета Куликова, Мария Агаева и Вероника Яметова откатали произвольные программы без ошибок.  

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

48 комментариев

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imaxim
Оценки выставлены не за прокат, а за принадлежность к штабу.
8,5 за такое выступление можно было ставить только с закрытыми глазами
+41
-11
+30
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Pennywise
Майя Грибных.
+35
-17
+18
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fewral
Майя может.)
+18
-5
+13
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Е...С
Компонеты и ГОЕ - это прерогатива ТШТ. Майю даже жаль, не заслуживает она вот этой всей грязи.
+18
-10
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22somebody22
Ответ fewral
Майя может.)
С такими "грибищами" все могут.
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Svetlana Yablonskaya
И все верно: по красоте и осмысленности катания на этом этапе Майя уступила только Ане, судьи так и поставили. Не катающуюся же бездумно, словно новис, Агаеву с ней сравнивать.
+15
-8
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AtAmI
Ответ Владислава Крюкова
Почему таких статей не было про компы Жилиной и Титовой на ПР в прошлом году? Ситуация такая же
Про Жилину и Титову спортс уже и забыл. А вот почему нет ветки про компы Самарина, который выступил несколько часов назад, не понятно.
+8
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Carg0
позор!
+16
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22somebody22
Пытались затащить её в тройку.Позорище.
+20
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Адриана
Ответ imaxim
То есть Яметова мимо проезжала?)
Скорее пробегала. Да, бегает классно, даже прыжки были сегодня докручены ( в основном), но в компах ещё долго будет проигрывать многим, не только Майе.
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Лиза Михайлова
Ответ Pennywise
Майя Грибных.
Она себе сама что ли оценки выставляла? Оценки ставят судьи, а фигуристы катаются. Фу, таким быть! Заниматься травлей.
+6
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EmperorNazer
Хорошо отношусь к Майе, она просто умница, что вернулась после такого перерыва, но эти оценки ни в какие ворота. Какие могут быть 69 баллов с такой второй половиной программы? Да и по технике вопросы есть, на упаденном лутце огромный недокрут в пол-оборота, в протоколах - даже не галка, а q, которая при падении ни на что не влияет. Просто цирк какой-то. Земля с орбиты не слетела бы, если бы Майя заняла свое заслуженное 7 место, но видимо, судьям жизненно необходимо затащить ее в финал.
+10
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Svetlana Yablonskaya
Ответ imaxim
То есть Яметова мимо проезжала?)
Вероника показывает красивое и мощное катание, но до Майи ей пока что далеко.
+6
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Milorada K
на оценки на внутренних "весёлых стартах" давно пора перестать обращать внимания. Ставят, как надо, а не в зависимости от прокатов. Первый раз так что ли? Нет, всё продолжают удивляться. Поэтому на эти этапы даже идти не хочется.
+5
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Адриана
Ответ imaxim
Чтобы понять все о качестве блюда необязательно быть поваром
Так а качество блюда как определяется, для этого не обязательно быть поваром, но продегустировать надо, кто-то любит стейк, а кто-то котлету, вкусовщина, а в компонентах есть правила, и да, судьи в этом разбираются, наверное, лучше вас.
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Olga.t
Удивляет конечно, но не больше, чем компы Самарина. Судейство отвратительное... и самое печальнное, что нет никаких предпосылок к улучшению.
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Адриана
Удивительно, почему эта новость не на главной.
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fewral
Ответ 22somebody22
С такими "грибищами" все могут.
В том то и юмор.
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Veronika spuria
Ответ Алеся Ткаченко
Майя все рано молодец,выступила после такого большого перерыва,но мне интересно,поклонники ТШТ которые ищут грибы у других штабов прискачут сюда возмущаться или это другое?
А Хромых грибы искать не надо, ей лукошко и так дадут. А она, даже, спасибо не скажет, всё про себя любимую.
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Адриана
Ответ Svetlana Yablonskaya
И все верно: по красоте и осмысленности катания на этом этапе Майя уступила только Ане, судьи так и поставили. Не катающуюся же бездумно, словно новис, Агаеву с ней сравнивать.
Согласна на 100%
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Broken Vessel
Ответ Anna
Нормальные компы, не сильно высокие, и не низкие. Она на этом этапе самая опытная, у неё медали международки, + катание более взрослое.
Ух ты, сколько критериев сразу набралось в защиту! А в правилах об этом что-нибудь упоминается? А может и на лед тогда никому выходит не стоит? Собрались, померились опытом, медальками побренчали и присудили места. "Взрослое катание" для одних, а для других "ранг пониже". Все-таки Медведева сказала правду, как ни крути
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Алексей Токарев
Падения не уменьшают оценку за компоненты а уменьшают только верхнюю планку этой оценки, которую Майя и не достигла. Одно её падение никак не могло повлиять на оценку.
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Бильм@н
Судейство - жесть. Спасибо, что хоть на бронзу не натянули
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imaxim
Ответ фуфырка
Всём сборникам компы больше ставят. И в МО и в танцах. Давйте не будем. Вас же ус ратовали компы Саши Брусовой в прошлом году, которая еле ехала и бабоны прыгала?
Ее и в резерв включили только за правильный штаб
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Veronika spuria
Ответ фуфырка
Всём сборникам компы больше ставят. И в МО и в танцах. Давйте не будем. Вас же ус ратовали компы Саши Брусовой в прошлом году, которая еле ехала и бабоны прыгала?
Трусова своё место в сборной занимала, а Хромых- чужое.
+6
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