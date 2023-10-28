Грицаенко о короткой под La Boheme: «Расстроились, когда узнали, что у Бойковой и Козловского такая же музыка. Но потом решили, что интересно будет побороться»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Елизавета Осокина Артем Грицаенко Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о своей короткой программе.

Пара выступает под La Boheme Шарля Азнавура, как и Александра БойковаДмитрий Козловский

«Это случайность, мы не ожидали. Пропустили первые сборы, и потом ребята, которые там были, сказали, что у Димы с Сашей такая же музыка.

Конечно, мы расстроились – так попали с ней, так она нам нравилась. Но потом решили, что будет интересно побороться под ту же музыку, почти с тем же контентом и посмотреть, как это будет выглядеть.

Музыку эту я сам нашел – пересматривал Олимпиаду, очень понравилась программа Нэтана Чена, и подумал: почему нет? Тренер сказал: классно, бомба», – сказал Грицаенко.

«Для начала сезона пойдет. Главное – задумка с платьем-трансформером состоялась.

Могло расстегнуться, но на тренировках мы проверили надежность и убедились, что до того, как я сама это сделаю на поддержке, ничего не произойдет», – добавила Осокина

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10 комментариев

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Vendetta4111323
Но потом увидели их постановку и перестали расстраиваться)
+16
-3
+13
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Лисенок555
У этой пары интереснее постановка.
+9
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Gel Na
Ответ Лисенок555
У этой пары интереснее постановка.
помимо интересных находок у ОГ взаимодействие партнёров на таком уровне, что история понятна без всяких либретто, меня они сегодня оочень впечатлили
+8
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+8
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galik55
Лиза, замечательная КП, теперь добавить прыжки либо 3р либо 3л или 3ф, можете, подкрут тоже шикарный учите 4-ой получится. ЛИза вашей паре удачи в ПП.
Да и вы были лучше БК
+7
-1
+6
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Anna
А Слюсаренко был не в курсе?)
+4
0
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Анна Стекольщикова
В чем в принципе смысл брать одни и те же композиции? Причем даже не рабочие лошадки Кармен-Лебединое озеро, а La Boheme, Sunday Afternoon, бедного Корженевски. В мире музыки не хватает или хочется катать косплей на других фигуристов? Я даже не о Саше с Димой и не о Лизе, а вообще)
+3
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Emma Dunn
Удачи в следующем сезоне.
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Vanilopa
Ответ Анна Стекольщикова
В чем в принципе смысл брать одни и те же композиции? Причем даже не рабочие лошадки Кармен-Лебединое озеро, а La Boheme, Sunday Afternoon, бедного Корженевски. В мире музыки не хватает или хочется катать косплей на других фигуристов? Я даже не о Саше с Димой и не о Лизе, а вообще)
Я из сезона в сезон таким же вопросом задаюсь )
Очень много музыки, на любой вкус, но нет, надо брать много раз использованные.
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Lolka12
У вас программа лучше ❤️❤️❤️
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Emma Dunn
Ответ Vendetta4111323
Но потом увидели их постановку и перестали расстраиваться)
🤡🤡
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