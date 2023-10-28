Грицаенко о короткой под La Boheme: «Расстроились, когда узнали, что у Бойковой и Козловского такая же музыка. Но потом решили, что интересно будет побороться»
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о своей короткой программе.
Пара выступает под La Boheme Шарля Азнавура, как и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
«Это случайность, мы не ожидали. Пропустили первые сборы, и потом ребята, которые там были, сказали, что у Димы с Сашей такая же музыка.
Конечно, мы расстроились – так попали с ней, так она нам нравилась. Но потом решили, что будет интересно побороться под ту же музыку, почти с тем же контентом и посмотреть, как это будет выглядеть.
Музыку эту я сам нашел – пересматривал Олимпиаду, очень понравилась программа Нэтана Чена, и подумал: почему нет? Тренер сказал: классно, бомба», – сказал Грицаенко.
«Для начала сезона пойдет. Главное – задумка с платьем-трансформером состоялась.
Могло расстегнуться, но на тренировках мы проверили надежность и убедились, что до того, как я сама это сделаю на поддержке, ничего не произойдет», – добавила Осокина.
Да и вы были лучше БК
Очень много музыки, на любой вкус, но нет, надо брать много раз использованные.