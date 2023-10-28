Грицаенко о короткой под La Boheme: «Расстроились, когда узнали, что у Бойковой и Козловского такая же музыка. Но потом решили, что интересно будет побороться»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко высказались о своей короткой программе.

Пара выступает под La Boheme Шарля Азнавура, как и – .

«Это случайность, мы не ожидали. Пропустили первые сборы, и потом ребята, которые там были, сказали, что у Димы с Сашей такая же музыка.

Конечно, мы расстроились – так попали с ней, так она нам нравилась. Но потом решили, что будет интересно побороться под ту же музыку, почти с тем же контентом и посмотреть, как это будет выглядеть.

Музыку эту я сам нашел – пересматривал Олимпиаду, очень понравилась программа Нэтана Чена, и подумал: почему нет? Тренер сказал: классно, бомба», – сказал Грицаенко.

«Для начала сезона пойдет. Главное – задумка с платьем-трансформером состоялась.

Могло расстегнуться, но на тренировках мы проверили надежность и убедились, что до того, как я сама это сделаю на поддержке, ничего не произойдет», – добавила .