Дмитрий Алиев: «Недоволен, что сделал ошибки на легких элементах. Тренер сказал, что я «горел» в конце программы»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Алиев оценил свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске.

Алиев одержал победу на этапе, но в произвольной программе стал только третьим. 

«Все нормально, позитивно. Состояние глубокого выдоха. Дожил эту половину дня.

Был удовлетворен, что вновь удалось сделать два квада в начале. Это придало мне уверенности. Когда заходил на третий четверной, немного поменялись мысли, а потом крикнул тренерам: «Считайте». Чтобы они подсказали мне с прыжками, если что.

Недоволен, что сделал ошибки на более легких элементах. Тренер сказал, что я «горел» в конце программы», – сказал фигурист. 

«Первое место есть первое место, я его принимаю, каким бы оно ни было. Сегодня откатался неудачно, хотя на самом деле поначалу думал, что все пойдет иным образом.

Когда я открываю первый прыжок, четверной тулуп, в целом он придает мне уверенности, и я дальше еду более-мене слаженно. Но, наверное, небольшое ожидание шестого стартового номера – тренер видел, что «сгорел» я по ходу соревнования, какой-то резерв сил уходил на то, чтобы держать себя в рамках, не давать раскиснуть.

В прокате потерялся после тулупа, на который заходил не как обычно – были иные мысли, а надо было как в тренировочном процессе спокойно и уверенно заходить, наотмашь.

Досадно, что присутствуют такие помарки по типу двойного лутца, еще каких-то «косых» моментов, которых не должно быть. Но есть первое место. Конечно, баллами я недоволен, но рад, что завершился сегодняшний турнир.

Сил не осталось, тяжело подходили к этому этапу, смена часовых поясов. Тело мое нужно поместить в баню и взять банщика, чтобы он мое тело отхлестал», – добавил фигурист. 

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6 комментариев

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Лисенок555
А тренер может подсказать по ходу проката ?
+3
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Pennywise
Ответ Лисенок555
А тренер может подсказать по ходу проката ?
Нет. Правилами это запрещено. За это полагается дисквалификация спортсмена. :)
+3
0
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Дружба11
Дима, все ошибались, для меня Молодец-Поздравляю тебя и Команду с Победой!!!Очень рад за Тебя и Вашу Команду!!!
+2
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Аврора кубик
В любом случае Диму с победой!!! Удачи в сезоне)
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Лисенок555
Ответ Pennywise
Нет. Правилами это запрещено. За это полагается дисквалификация спортсмена. :)
спасибо за ответ, даже не задумывалась об этом )
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SatelliteSS
Дима 99 года, если я не ошибаюсь - в каком месте он ребёнок 90х?
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