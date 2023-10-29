Дмитрий Алиев: «Недоволен, что сделал ошибки на легких элементах. Тренер сказал, что я «горел» в конце программы»

Дмитрий Алиев оценил свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске.

Алиев одержал победу на этапе, но в произвольной программе стал только третьим.

«Все нормально, позитивно. Состояние глубокого выдоха. Дожил эту половину дня.

Был удовлетворен, что вновь удалось сделать два квада в начале. Это придало мне уверенности. Когда заходил на третий четверной, немного поменялись мысли, а потом крикнул тренерам: «Считайте». Чтобы они подсказали мне с прыжками, если что.

Недоволен, что сделал ошибки на более легких элементах. Тренер сказал, что я «горел» в конце программы», – сказал фигурист.

«Первое место есть первое место, я его принимаю, каким бы оно ни было. Сегодня откатался неудачно, хотя на самом деле поначалу думал, что все пойдет иным образом.

Когда я открываю первый прыжок, четверной тулуп, в целом он придает мне уверенности, и я дальше еду более-мене слаженно. Но, наверное, небольшое ожидание шестого стартового номера – тренер видел, что «сгорел» я по ходу соревнования, какой-то резерв сил уходил на то, чтобы держать себя в рамках, не давать раскиснуть.

В прокате потерялся после тулупа, на который заходил не как обычно – были иные мысли, а надо было как в тренировочном процессе спокойно и уверенно заходить, наотмашь.

Досадно, что присутствуют такие помарки по типу двойного лутца, еще каких-то «косых» моментов, которых не должно быть. Но есть первое место. Конечно, баллами я недоволен, но рад, что завершился сегодняшний турнир.

Сил не осталось, тяжело подходили к этому этапу, смена часовых поясов. Тело мое нужно поместить в баню и взять банщика, чтобы он мое тело отхлестал», – добавил фигурист.

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