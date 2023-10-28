Майя Хромых: «Завтра буду настраиваться, стараться хорошо откатать программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше»

Майя Хромых заявила, что будет стараться хорошо откатать произвольную программу.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске фигуристка занимает 8-е место. В прокате она сорвала каскад, упав с первого прыжка.

Это первое выступление Хромых на соревнованиях на полтора года – прошлый сезон она пропустила из-за травмы.

«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала – сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула.

Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше», – сказала Хромых в эфире «Первого канала».