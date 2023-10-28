Майя Хромых: «Завтра буду настраиваться, стараться хорошо откатать программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше»
Майя Хромых заявила, что будет стараться хорошо откатать произвольную программу.
После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске фигуристка занимает 8-е место. В прокате она сорвала каскад, упав с первого прыжка.
Это первое выступление Хромых на соревнованиях на полтора года – прошлый сезон она пропустила из-за травмы.
«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала – сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула.
Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше», – сказала Хромых в эфире «Первого канала».
Майя, главное, не зацикливаться на КП, и отдать все силы в ПП. А разбор ошибок будет после турнира, вот где ты можешь вместе со своим тш полностью погрузиться и проанализировать каждый недочёт.
Мне у Плющенко нравится Кира Трофимова, не похоже на типичных "ангелов", видимо потому что Плющенко пока ей не занимается))
майя наберёт форму и ещё всех построит!
каммон тагил!)
Долгое отсутствие на стартах, связанное с травмой, да и к тому же, это была не единственная проблема у Майи- её тело изменилось, она стала красивой девушкой, с классной фигурой. Нужно время, чтобы привыкнуть к оформившемуся телу, постепенно возвращать спортивную форму . Начало этого непростого процесса уже положено.
Удачи и здоровья тебе, Майя, наша красота красивая!