Майя Хромых: «Завтра буду настраиваться, стараться хорошо откатать программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше»

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Серия Гран-при России Фигурное катание

Майя Хромых заявила, что будет стараться хорошо откатать произвольную программу.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске фигуристка занимает 8-е место. В прокате она сорвала каскад, упав с первого прыжка.

Это первое выступление Хромых на соревнованиях на полтора года – прошлый сезон она пропустила из-за травмы. 

«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала – сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула.

Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше», – сказала Хромых в эфире «Первого канала».

25 комментариев

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N-fox
Побольше уверенности в себе и наглости в хорошем смысле слова.
+17
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Док Аксель
Вынужденный длительный перерыв и отсутствие соревновательного тонуса и практики, сказались на прокате КП у Майи. Удачи завтра в прокате ПП !
+13
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Vilnus
Может меньше настраиваться =накручивать себя, а выйти и просто откатать программу без борьбы вытащить себя выше всеми силами? Тогда и чисто получится. Мне всегда кажется, что Майя так загоняется и у неё всегда извиняющееся лицо. Желаю ей быть довольной собой в произвольной и от души улыбаться
+11
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Буня Хох
Майя, главное не бросай! Пусть КП не очень получилась, нужно продолжать. От старта к старту будет все легче и легче: и соревновательный опыт придет, и форма наберется...
+11
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Зиля Бадриева
Майя, все ошибаются, ничего страшного. Завтра будет лучше. Выход на лёд после всех травм уже победа!
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Адриана
Ответ Александр Шульгин
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Вы их постоянно обижаете, и что, вас кто-то может остановить, к сожалению, нет. Вы слишком авторитарны в своих комментариях, хотя Ваши комментарии это далеко не истина первой инстанции.
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Leslie9
Майя стала очень красивой, прям не могла оторвать взгляд от её лица! Хотя раньше не особо её любила.
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На Пекин
Удачи Майе!
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NataliaB.3003
Майя, не плачь.. Очень жалко её сегодня было.
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Люба Люба
Больше всех у девочек мне понравилась Майя! Да, не получился каскад, и это сказалось на оценках. Но в остальном, очень красивое мягкое, женственное катание, и Майе эта КП подходит идеально.
Майя, главное, не зацикливаться на КП, и отдать все силы в ПП. А разбор ошибок будет после турнира, вот где ты можешь вместе со своим тш полностью погрузиться и проанализировать каждый недочёт.
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Зиля Бадриева
Ответ наталья Головченко
Вот, как ни смешно, но Майе бы пошел на пользу переход к Плющенко. Ей бы там уделили должное внимание и она бы перестала так загоняться. ТШТ ей не подходит. При всей моей любви, к этому штабу!
Жилину он снял, а про форму Муры давно нет вестей.
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nina1212
Ответ наталья Головченко
Вот, как ни смешно, но Майе бы пошел на пользу переход к Плющенко. Ей бы там уделили должное внимание и она бы перестала так загоняться. ТШТ ей не подходит. При всей моей любви, к этому штабу!
У Плющенко внимание уделяется только шоу. Жилина, Титова, Муравьева загоняются постоянно, напряжены еще больше Майи, голова втянута в шею, в кике слезы, в интервью двух слов сказать не могут от страха
Мне у Плющенко нравится Кира Трофимова, не похоже на типичных "ангелов", видимо потому что Плющенко пока ей не занимается))
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steelhard
Ответ Белла
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Да откуда вы знаете??
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Буня Хох
Ответ Белла
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Да откуда мы можем знать как к ней относятся?
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arisstopane
соглашусь с тат
майя наберёт форму и ещё всех построит!
каммон тагил!)
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Сладкий пончик
Вот смотришь на Майю и не понимаешь иногда - это Майя программу катает или программа над Майей держит верх? Прям какой то спортивной злости хочется пожелать ей.
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наталья Головченко
Ответ NataliaB.3003
Камила с Майей тепло общаются, по-моему..
Они общались, когда были малышками. Сейчас нет у них никаких теплых отношений. Они абсолютно разные: видно, что Камиле Майя неинтересна!
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Люба Люба
Ответ наталья Головченко
Они общались, когда были малышками. Сейчас нет у них никаких теплых отношений. Они абсолютно разные: видно, что Камиле Майя неинтересна!
Вот откуда такие заявления вы берете, и, вообще, отвечаете за другого человека:? "Камиле Майя неинтересна"! Чтааа?!
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Veronika spuria
Ответ Александр Шульгин
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Там Тутберидзе главная, захочет и выгонит, так то.
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Люба Люба
Ответ наталья Головченко
Вот, как ни смешно, но Майе бы пошел на пользу переход к Плющенко. Ей бы там уделили должное внимание и она бы перестала так загоняться. ТШТ ей не подходит. При всей моей любви, к этому штабу!
Не думаю, что в команде Плющенко смогут найти нужный подход к фигуристкае такого уровня, как Майя.
Долгое отсутствие на стартах, связанное с травмой, да и к тому же, это была не единственная проблема у Майи- её тело изменилось, она стала красивой девушкой, с классной фигурой. Нужно время, чтобы привыкнуть к оформившемуся телу, постепенно возвращать спортивную форму . Начало этого непростого процесса уже положено.
Удачи и здоровья тебе, Майя, наша красота красивая!
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