Гуменник заявил четыре квада на произвольную программу, Алиев и Яблоков – три, Самарин и Зонов – два
Петр Гуменник заявил 4 квада в произвольной на Гран-при России в Красноярске.
Он планирует исполнить четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов.
У Ильи Яблокова в заявке три четверных – сальхов, риттбергер и тулуп. Дмитрий Алиев также пойдет на три квада: тулуп в каскаде, сальхов и сольный тулуп.
Александр Самарин и Федор Зонов заявили по два четверных: Самарин пойдет на два лутца, Зонов – на два риттбергера.
Полные заявки можно посмотреть здесь.
Молодец, Петя, что решил до конца бороться за победу на этом этапе!