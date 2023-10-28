Гуменник заявил четыре квада на произвольную программу, Алиев и Яблоков – три, Самарин и Зонов – два

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Илья Яблоков Федор Зонов Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Петр Гуменник заявил 4 квада в произвольной на Гран-при России в Красноярске.

Он планирует исполнить четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов. 

У Ильи Яблокова в заявке три четверных – сальхов, риттбергер и тулуп. Дмитрий Алиев также пойдет на три квада: тулуп в каскаде, сальхов и сольный тулуп.  

Александр Самарин и Федор Зонов заявили по два четверных: Самарин пойдет на два лутца, Зонов – на два риттбергера. 

Полные заявки можно посмотреть здесь.

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29 комментариев

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Mion
Скорее всего посмотрят по утренней тренировке и решат. А может, даже по первому прыжку в программе)) желаю Пете откопаться. Завтра многие будут рисковать, в мужской одиночке шансы всегда есть))
+9
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+9
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Olga.t
То, что заявлено, совсем не обязательно к исполнению в программе. Так часто делают..
+8
0
+8
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Док Аксель
Пети решил идти в ва-банк с таким усложнённым прыжковым контентом. Слишком много потерял и отстаёт от лидеров после проката КП.
+8
-2
+6
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Как говорится, риск благородное дело... Но может и без подиума остаться, хотя, если судить по прошлому сезону, здесь он сам себе соперник.
А что ему ещё остаётся ? С меньшим количеством прыжков ультра-си Петя не попадёт в призы. А так при удачном прокате есть шанс.
+5
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+5
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Катэ))
Ответ lepestok
Петя, одумайся, ну зачем 4 квада??
Затем, чтоб откопаться с конца, либо сделает и поднимется высоко, либо нет.
+4
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lepestok
Петя, одумайся, ну зачем 4 квада??
+4
-1
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
А что ему ещё остаётся ? С меньшим количеством прыжков ультра-си Петя не попадёт в призы. А так при удачном прокате есть шанс.
Да уж...Тот вариант, когда можно сказать, как это не банально звучит - кто не рискует, тот не пьет шампанское ...
+3
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Пети решил идти в ва-банк с таким усложнённым прыжковым контентом. Слишком много потерял и отстаёт от лидеров после проката КП.
Как говорится, риск благородное дело... Но может и без подиума остаться, хотя, если судить по прошлому сезону, здесь он сам себе соперник.
+3
0
+3
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Gemma157
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Гуменник решил пойти ва-банк)
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Тут выбора особого нет, сам себя в такую ситуацию поставил.
Сегодня был не в ногах, но с тренером решили ничего не менять . И завтра опять 4Л в заявке.
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Да уж...Тот вариант, когда можно сказать, как это не банально звучит - кто не рискует, тот не пьет шампанское ...
Тут выбора особого нет, сам себя в такую ситуацию поставил.
+2
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olvl
Было бы круто, если бы у всех получилось.
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блОК
Главное, чтобы риск оправдался
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Сегодня был не в ногах, но с тренером решили ничего не менять . И завтра опять 4Л в заявке.
Завтра посмотрим насколько это было оправдано.
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ДИОНИС
Ответ Док Аксель
Пети решил идти в ва-банк с таким усложнённым прыжковым контентом. Слишком много потерял и отстаёт от лидеров после проката КП.
"Смелость города берёт!"
Молодец, Петя, что решил до конца бороться за победу на этом этапе!
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Док Аксель
Ответ Defender64
На самом деле он с двумя квадами при чистом прокате наверняка бронзу бы взял. А золото и с таким контентом не возьмёт, если Дима не отдаст, даже при чистом прокате и суммой в 200
И такой вариант возможен, при неудачных прокатах соперников. Но Петя выступает раньше их, если бы позже можно было уже ориентироваться и отталкиваться от проката соперников. А так рискует на все деньги, как говорится.
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Док Аксель
Ответ ДИОНИС
"Смелость города берёт!" Молодец, Петя, что решил до конца бороться за победу на этом этапе!
За победу трудно бороться при таком отставании от Алиева и Самарина. Но рисковать приходится, пан или пропал.
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Док Аксель
Ответ Mion
Плохо, что он рано катать будет, нельзя перестраховаться при плохих прокатах конкурентов. Видимо, такой опыт тоже должен быть
Поскольку отстаёт от соперников после КП, будет раньше катать ПП и ему ошибаться нельзя. По крайней мере падать на сольном прыжке, а тем более на каскаде, оставшись без него.
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Mion
Ответ Док Аксель
А что ему ещё остаётся ? С меньшим количеством прыжков ультра-си Петя не попадёт в призы. А так при удачном прокате есть шанс.
Плохо, что он рано катать будет, нельзя перестраховаться при плохих прокатах конкурентов. Видимо, такой опыт тоже должен быть
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Аленка_76
Всем ребятам удачи и гладкого льда!
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Alla Belova
Хорошо бы побольше квадов получилось, будет зрелищно!
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Defender64
Ответ Док Аксель
А что ему ещё остаётся ? С меньшим количеством прыжков ультра-си Петя не попадёт в призы. А так при удачном прокате есть шанс.
На самом деле он с двумя квадами при чистом прокате наверняка бронзу бы взял. А золото и с таким контентом не возьмёт, если Дима не отдаст, даже при чистом прокате и суммой в 200
+1
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ano
Петя не с этими ребятами борется, вот и 4 квада.
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galik55
Парни и два хороша, главное, чтобы чисто. Удачи
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galik55
Федору чистых 4р.
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