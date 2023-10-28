Гуменник заявил четыре квада на произвольную программу, Алиев и Яблоков – три, Самарин и Зонов – два

Петр Гуменник заявил 4 квада в произвольной на Гран-при России в Красноярске.

Он планирует исполнить четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной сальхов.

У Ильи Яблокова в заявке три четверных – сальхов, риттбергер и тулуп. также пойдет на три квада: тулуп в каскаде, сальхов и сольный тулуп.

и заявили по два четверных: Самарин пойдет на два лутца, Зонов – на два риттбергера.

Полные заявки можно посмотреть здесь.