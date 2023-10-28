Татьяна Тарасова: «У Алиева сегодня была хорошая программа. Я его фанатка и поклонница»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала себя поклонницей Дмитрия Алиева.

Алиев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, Александр Самарин – 2-й.

«Алиев хорошо катался, но с ошибками, не чисто. У него была хорошая программа сегодня. Я его фанатка и поклонница.

Для этого времени Самарин и Алиев находятся в нормальной форме», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Алиев о прокате короткой: «Было много нервов, потряхивало как на Олимпиаде-2018. Попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку, природу»

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3 комментария

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Olga.t
Всё меньше и меньше смысла в комментариях ТАТ....
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ЮИ
Давно?
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Мороженко
Не блестяще катался Дима, понятно
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