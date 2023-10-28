Алиев чисто откатал короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, Гуменник упал два раза, Самарин прыгнул четверной лутц

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Красноярске.

исполнил тройной аксель, упал с четверного риттбергера, сделал тройной лутц (тройки на выезде) – тройной тулуп.

прыгнул четверной риттбергер (приземление на две ноги), четверной тулуп (приземление на две ноги) – двойной тулуп, тройной аксель.

упал четверных лутца и сальхова, допустил степ-аут на выезде с тройного акселя.

исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

прыгнул четверной лутц, ошибся на выезде с тройного акселя и каскада тройной лутц – тройной тулуп.