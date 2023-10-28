Алиев чисто откатал короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске, Гуменник упал два раза, Самарин прыгнул четверной лутц

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Илья Яблоков Федор Зонов Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Фигуристы выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Красноярске.

Федор Зонов исполнил тройной аксель, упал с четверного риттбергера, сделал тройной лутц (тройки на выезде) – тройной тулуп.

Илья Яблоков прыгнул четверной риттбергер (приземление на две ноги), четверной тулуп (приземление на две ноги) – двойной тулуп, тройной аксель.

Петр Гуменник упал четверных лутца и сальхова, допустил степ-аут на выезде с тройного акселя.

Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Александр Самарин прыгнул четверной лутц, ошибся на выезде с тройного акселя и каскада тройной лутц – тройной тулуп.

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13 комментариев

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Oleg152762
У мужиков прямо очень хорошо отсудили. Вроде, всё по делу. Немного пугает, что многие развалились. Но часовые пояса - тут уж ничего не поделаешь! Не все приспособились, наверное. Понравилась душевная программа Алиева.
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kono_aa@mail.ru
ну, до чего нестабильные парни. Только на Гуменника все поставили, он вообще развалился. Просто беда бедовская. Алиев отлично откатал, но ни каких гарантий, что так будет и ПП
+5
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Наталья Карлова
Эх Петя... так нравиться этот спортсмен...
+4
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polinarmax
Петя похоже в шоу перекатался
+3
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Александр Шульгин
Ответ Oleg152762
У мужиков прямо очень хорошо отсудили. Вроде, всё по делу. Немного пугает, что многие развалились. Но часовые пояса - тут уж ничего не поделаешь! Не все приспособились, наверное. Понравилась душевная программа Алиева.
Грибанули всех по полной
+5
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FanofKamilaValieva
Дима Алиев, душа "компании" !👍
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FanofKamilaValieva
Ответ FanofKamilaValieva
Дима Алиев, душа "компании" !👍
Для тех, кто не понял, что я хочу сказать, поясню, из группы (компании) фигуристов, показавших свои выступления, Дима Алиев тронул душу людей! М-да !
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Ольга Долгова
Ответ polinarmax
Петя похоже в шоу перекатался
Федерации надо запрещать действующим спортсменам участвовать в шоу Плющенко, Навки, Авербуха в период начиная с контрольных прокатов до финала Гран-при. Иначе удачи им не видать
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Ирина С
Дима заслуженно лучший на этом старте, но помарочка, всё же, была.
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Юра Плисецкий
Дима был очень хорош. Так держать.
Первая тройка герои. Достойно откатали, хотя похоже все не в ногах.
Но мастерство на то и мастерство.
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Зиля Бадриева
Дима кроме компонентного катания здесь и ультрасишник. Два квада +триксель
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galik55
ВЗ молодцы 3р и выброс флип сделаны. Стали лучше.
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polinarmax
Ответ Ольга Долгова
Федерации надо запрещать действующим спортсменам участвовать в шоу Плющенко, Навки, Авербуха в период начиная с контрольных прокатов до финала Гран-при. Иначе удачи им не видать
абсолютно верно. спортсмены должны на соревнованиях выступать, а не на шоу
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