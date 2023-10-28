Авербух о столкновении Шанаевой и Морозов: «Такое бывает в фигурном катании. Злого умысла точно не было, надо просто быть внимательными»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что в столкновении Шанаевой и Морозов не было злого умысла.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске. 

Морозов выступила в ритм-танце с травмированной ногой, позже тренер Анжелика Крылова сообщила, что фигуристке накладывают швы.

«Ничего страшного не произошло. Главное, что никто не снялся. Такое в фигурном катании бывает.  Особенно у танцоров, где сложные рисунки.

Надо просто быть внимательными. Никакого злого умысла в этом точно не было», – сказал Авербух

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем

4 комментария

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Sgi
Все правильно - абсолютно неумышленное столкновение. Непонятно почему на девочку набросились и начали травить.
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Юра Плисецкий
Мы ещё не знаем, снимутся завтра МЕ или нет. Сегодня Аннабель откатала на адреналине. Рано пока говорить, что всё нормально обошлось.
+3
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47530822@vkontakte.ru
"Ничего страшного не произошло, - так можно говорить, если тебя травмировали, а не другого человека.
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