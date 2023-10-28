Авербух о столкновении Шанаевой и Морозов: «Такое бывает в фигурном катании. Злого умысла точно не было, надо просто быть внимательными»

Илья Авербух заявил, что в столкновении Шанаевой и Морозов не было злого умысла.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске.

Морозов выступила в ритм-танце с травмированной ногой, позже тренер Анжелика Крылова сообщила, что фигуристке накладывают швы.

«Ничего страшного не произошло. Главное, что никто не снялся. Такое в фигурном катании бывает. Особенно у танцоров, где сложные рисунки.

Надо просто быть внимательными. Никакого злого умысла в этом точно не было», – сказал .

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем