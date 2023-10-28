Анжелика Крылова: «Сейчас врачи накладывают Морозов несколько швов. Завтра пара будет кататься»

Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Аннабель Морозов.

На разминке перед ритм-танцем Морозов травмировала ногу – Елизавета Шанаева случайно задела ее лезвием конька и порезала.

Морозов в дуэте с Игорем Еременко выступила с ритм-танцем, но уходила со льда в слезах.

«Сейчас врачи накладывают ей несколько швов. Завтра они будут кататься», – сказала тренер танцевальной пары.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем