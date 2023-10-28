Анжелика Крылова: «Сейчас врачи накладывают Морозов несколько швов. Завтра пара будет кататься»
Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Аннабель Морозов.
На разминке перед ритм-танцем Морозов травмировала ногу – Елизавета Шанаева случайно задела ее лезвием конька и порезала.
Морозов в дуэте с Игорем Еременко выступила с ритм-танцем, но уходила со льда в слезах.
«Сейчас врачи накладывают ей несколько швов. Завтра они будут кататься», – сказала тренер танцевальной пары.
Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем
Здоровья Аннабель и удачи в ПТ!
Лиза Шанаева о столкновении с Аннабель Морозов.
У Яметовой только что был порез, Синицына ногу коньком пробила до перелома, у Хромых вообще сухожилия были перерезаны. А Морозовой ногу случайно поцарапали и крику, как будто на нее покушение совершено. Любой глубокий порез кожи обычно требует швов. И если откатала КП, значит травма не тяжелая. И Морозова это знает.