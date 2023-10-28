Анжелика Крылова: «Сейчас врачи накладывают Морозов несколько швов. Завтра пара будет кататься»

Теги танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Аннабель Морозов.

На разминке перед ритм-танцем Морозов травмировала ногу – Елизавета Шанаева случайно задела ее лезвием конька и порезала. 

Морозов в дуэте с Игорем Еременко выступила с ритм-танцем, но уходила со льда в слезах. 

«Сейчас врачи накладывают ей несколько швов. Завтра они будут кататься», – сказала тренер танцевальной пары. 

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем

19 комментариев

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Revery
Офигеть, аж до швов((
Здоровья Аннабель и удачи в ПТ!
+24
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Lana Kazakova
Есть фото где видно, что порез очень глубокий. Бедная Аннабель, пусть всё быстро заживёт.
+18
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Alia O
Анабелька, зайчик, держись! Гладкого льда тебе завтра!
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Аля Иванова
«Я ничего не заметила».

Лиза Шанаева о столкновении с Аннабель Морозов.
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chespo
Партнеры обеих пар могли бы быть и порасторопнее и предотвратить столкновение, партнерши ехали спиной к друг к другу и ничего не видели, а вот партнеры как ворон считали. На появившихся в сети фото видно, что порез достаточно глубокий. Аннабель здоровья и скорейшего восстановления.
+9
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Lennuci
Ответ Ks_zharovs
Из того короткого видео инцидента, показалось как будто Шанаева специально конёк так задрала, чтоб задеть.. Возможно ошибаюсь..
Шанаева вообще задом ехала, она не могла ее видеть. Если уж на то пошло, то это Морозовы ехали поперек дороги и должны были видеть, что их не видят.
+13
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olvl
Аннабель сил и терпения. Ужас, конечно. Как же так можно то.
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Himmelge
Ответ Revery
Офигеть, аж до швов(( Здоровья Аннабель и удачи в ПТ!
Там вроде задняя часть лезвия своим концом вошла в ткани. Т.е достаточно глубокая травма
+7
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Елена Ковалёва
Очень красивый вид спорта. Но не знаешь что может случится. Здоровья и удачи девушке и всем спортсменам на всех стартах. Я нечто подобное наблюдала в прямом эфире со своим сыном и невесткой.. Врагу не пожелаю..
+5
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Александр Шульгин
Ответ Аля Иванова
«Я ничего не заметила». Лиза Шанаева о столкновении с Аннабель Морозов.
Сказочница
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Ks_zharovs
Ответ Lennuci
Так и Морозова была боком, и должна была видеть как раз периферическим зрением, oна не на променаде там была.
Ну так она и не задевала Шанаеву, не ставила конек поперёк, речь же идёт о травме, наложении швов!
+4
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Ks_zharovs
Из того короткого видео инцидента, показалось как будто Шанаева специально конёк так задрала, чтоб задеть.. Возможно ошибаюсь..
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ДИОНИС
Здоровья Аннабель!
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Бетси Тверская
Скорейшего восстановления Аннабель и минимальных потерь от этой травмы. Удачи ребятам завтра в произвольной!
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Lennuci
Ответ Ks_zharovs
Как бы задом спортсмены не ехали, есть периферическое зрение, да и задом всё время не будешь ехать, каждую секунду смены позиций и повороты..
Так и Морозова была боком, и должна была видеть как раз периферическим зрением, oна не на променаде там была.
+7
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Lennuci
Ответ Ks_zharovs
Ну так она и не задевала Шанаеву, не ставила конек поперёк, речь же идёт о травме, наложении швов!
A Шанаевa специально чтоли ногу "выставила"? Как дети малые, честное слово. Это спорт, и это случается и очень часто, если вы не знали.
У Яметовой только что был порез, Синицына ногу коньком пробила до перелома, у Хромых вообще сухожилия были перерезаны. А Морозовой ногу случайно поцарапали и крику, как будто на нее покушение совершено. Любой глубокий порез кожи обычно требует швов. И если откатала КП, значит травма не тяжелая. И Морозова это знает.
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Александр Шульгин
Хорошо что сухожилие не задело там место опасное
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Ks_zharovs
Ответ Lennuci
Шанаева вообще задом ехала, она не могла ее видеть. Если уж на то пошло, то это Морозовы ехали поперек дороги и должны были видеть, что их не видят.
Как бы задом спортсмены не ехали, есть периферическое зрение, да и задом всё время не будешь ехать, каждую секунду смены позиций и повороты..
+4
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Allbee
Ответ Аля Иванова
«Я ничего не заметила». Лиза Шанаева о столкновении с Аннабель Морозов.
В переводе : " я ничего не забыла"))
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