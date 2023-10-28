Алиев о прокате короткой: «Было много нервов, потряхивало как на Олимпиаде-2018. Попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку, природу»

Дмитрий Алиев оценил свое выступление на этапе Гран-при России в Красноярске.

лидирует после исполнения короткой программы.

«Очень доволен, разминка была соревновательная, очень нестандартная. Из-за этого рваные движения были, не понял, что происходит. Но потом машинально понял, что все идет как надо и нужно приземлить себя на землю.

В программе немного видно, что я был не в ногах, спотыкался на ровном месте. Но на качество прыжков это не повлияло. Мы прилетели вчера, впритык – и наш расчет сыграл и получился.

Прогресс после контрольных прокатов есть, на втором старте показываю достаточно хорошо. Получилось раскрыть моменты, которые не раскрывал в тренировочном процессе.

Чувствовал, что появляется улыбка внутри души, потом она вылезает на лицо. Но нужно держать себя в фокусе, чтобы не было недочетов на шагах. Мы еще обретем ту душевность, которую мы хотим вложить.

Программа, конечно, связана с личным. Мы недавно с Первым каналом ездили снимать репортаж на рыбалку.

Я родился в Коми, на севере – и все мое время проходило в лесной зоне, речной зоне. Это все мое, этим я живу, я привнес это во взрослую жизнь», – сказал фигурист в эфире Первого канала.

«Было много нервов. Потряхивало как на Олимпиаде-2018. Но это не помешало выступить достойно, хотя было много мелких ошибок. Дал себе установку – заземлить себя. И это получилось.

Недавно поймал огромную рыбу. Весит около 9 кг. Сегодня попытался себя успокоить тем, что представил рыбалку, природу. Эта атмосфера мне помогает», – приводит слова Алиева Sport24.