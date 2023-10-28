Александр Самарин: «Прокат получился лучше, чем на контрольных прокатах, но штормило как на корабле. Тут смазал, здесь смазал»

Александр Самарин оценил выступление в короткой программе на Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Фигурист получил за свой прокат 93,92 балла.

«Очень рад показаться здесь, выступать, соревноваться. Потому что все вокруг уже начали сезон, а для меня это первый старт. Ребята немножко лучше втекли в эту соревновательную движуху.

Волнение было, скорее всего, от предвкушения. Прокат получился лучше, чем на контрольных прокатах, но штормило как на корабле. Тут смазал, здесь смазал. Да, лутц сделал, но лутцем программа не ограничивается.

Зал тепло приветствовал – душа радуется, сердце горит.

Я на прокатах был категорически против предложенных командой вариантов. Прям в штыки. Здесь бы на мероприятии, посвященном столетию нашего клуба, где я тренируюсь. Там был концерт, вживую послушал «Калинку». Я понял, что это мурашки и надо взять такое, что мне подойдет. Через пару часов, как вышел, нашел «Яблочко», и несколько дней заслушивал.

А потом добавили фишки, чтобы не было стандартно. Все со смехом, улыбочкой. Когда мы ставили, то очень сильно хохотали во время этого. Я предлагал что-то, что-то постановщик . Все очень вдохновленно и здорово. Программы получились легкие, задорные», – сказал в эфире Первого канала.