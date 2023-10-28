Александр Самарин: «Прокат получился лучше, чем на контрольных прокатах, но штормило как на корабле. Тут смазал, здесь смазал»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Александр Самарин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Александр Самарин оценил выступление в короткой программе на Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Фигурист получил за свой прокат 93,92 балла.

«Очень рад показаться здесь, выступать, соревноваться. Потому что все вокруг уже начали сезон, а для меня это первый старт. Ребята немножко лучше втекли в эту соревновательную движуху.

Волнение было, скорее всего, от предвкушения. Прокат получился лучше, чем на контрольных прокатах, но штормило как на корабле. Тут смазал, здесь смазал. Да, лутц сделал, но лутцем программа не ограничивается.

Зал тепло приветствовал – душа радуется, сердце горит.

Я на прокатах был категорически против предложенных командой вариантов. Прям в штыки. Здесь бы на мероприятии, посвященном столетию нашего клуба, где я тренируюсь. Там был концерт, вживую послушал «Калинку». Я понял, что это мурашки и надо взять такое, что мне подойдет. Через пару часов, как вышел, нашел «Яблочко», и несколько дней заслушивал.

А потом добавили фишки, чтобы не было стандартно. Все со смехом, улыбочкой. Когда мы ставили, то очень сильно хохотали во время этого. Я предлагал что-то, что-то постановщик Никита Михайлов. Все очень вдохновленно и здорово. Программы получились легкие, задорные», – сказал Самарин в эфире Первого канала.

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5 комментариев

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Olga.t
И правда, получилось со смехом, нестандартно. Вообще ни разу не соревновательная программа, хохочите дальше.
+4
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Адриана
Со смехом - это да, получилось, а штормит Сашу всегда, лутц сделал, а дальше "гуляй рванина". Абсолютно не подходит эта программа для соревнований.
+1
0
+1
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катя полоцкая
Всё по классике, по-самарински
0
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Kalamazoo2
Отличная программа, интересная и фишечек из балета Моисеева много
0
0
0
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