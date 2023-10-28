Федор Зонов: «Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!»
Федор Зонов прокомментировал промежуточное 3-е место на Гран-при в Красноярске.
По итогам короткой программы фигурист набрал 80,38 балла.
«Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!
Это мой первый этап Гран-при. Новые эмоции, на юниорских турнирах нет такого количества зрителей. Ошибка была обидная, завтра будем исправлять», – сказал Зонов.
Очень рада, что в тройке лидеров, поздравляю!