Федор Зонов: «Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!»

Теги сборная России мужское катание Федор Зонов Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Федор Зонов прокомментировал промежуточное 3-е место на Гран-при в Красноярске.

По итогам короткой программы фигурист набрал 80,38 балла.

«Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!

Это мой первый этап Гран-при. Новые эмоции, на юниорских турнирах нет такого количества зрителей. Ошибка была обидная, завтра будем исправлять», – сказал Зонов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Федя - необыкновенно одаренный фигурист ! Пусть завтра у него все получится !
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavkaspice
Федя, единственный за кого переживала и болела на этом этапе. Постарайся, дружок. Такая красота на льду, соберись. Желаю правильно составить контент на завтра, распределить силы и эмоции и в бой!
Очень рада, что в тройке лидеров, поздравляю!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Удачи завтра в ПП.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий