Федор Зонов: «Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!»

Федор Зонов прокомментировал промежуточное 3-е место на Гран-при в Красноярске.

По итогам короткой программы фигурист набрал 80,38 балла.

«Удивлен, что пока в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность!

Это мой первый этап . Новые эмоции, на юниорских турнирах нет такого количества зрителей. Ошибка была обидная, завтра будем исправлять», – сказал .