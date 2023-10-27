Николай Колесников: «Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше»

Теги сборная России мужское катание Николай Колесников Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Николай Колесников оценил выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигурист занял на турнире третье место. 

«Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше, конечно. Не стоит как минимум падать с лутца, но, значит, буду работать и улучшать. Прыжки, катание, вращение. Потихоньку прибавляем нагрузку, все придет.

Раньше у меня первая тренировка начиналась только днем, а сейчас у Светланы Владимировны (Соколовской) уже в 10:45, и первое время просыпаться так рано было непривычно. Я думал, что это прям ужас, но потом достаточно быстро привык.

Очень круто, что на тренировках и Марк (Кондратюк), и Саша (Самарин) мне подсказывают, помогают. Видно, к чему и как стремиться, я смотрю на них и пытаюсь достичь их уровня.

Бывают какие-то замечания по прыжкам, но чаще всего говорят, чего ты так волнуешься. Иди и делай», — сказал Колесников.

Ранее Колесников тренировался в группе Этери Тутберидзе. 

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
он 2 года назад ушел, проснулась))судьи заставили, всем известная история, как можно было все проспать?
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Вот уровень Самарина тебе, Коля , совсем достигать не стоит. Удачи.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Рябиновые бусы
Грасль пришел позже после ухода Коли.Колю гнобили оценками , ставили крошечные гое и низкие компоненты, никак не соответствующие его прокатам, последней каплей для родителей стало Первенство России. где Коля сделал 3 квада, но в медали не попал-призерами стали более старшие мальчики, которые уронили половину своих прыжков.Понять их можно-такое давление не каждый выдержит, и Колю перевели туда, где с оценками все в порядке.
Не знаю, мне сложно понять такой подход. Нужно стремиться не за оценками, а туда, где наилучшие условия для развития техники и артистизма. Оценки рано или поздно придут. Психовать из-за детских оценок и метаться ради этого по штабам - ну странный подход. Хорошо, если Коля найдёт себя у Соколовской. Но лично мне кажется, что он минимум сезон развития потерял на переходы и метания. Мне из пары Колесников-Федотов больше нравился Коля, но я смотрю на Арсения и вижу, как парень вырос во всех отношениях
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spboksana
Самарин и Кондратюк так себе ориентиры, особенно для музыкального и пластичного Коли
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Рябиновые бусы
он 2 года назад ушел, проснулась))судьи заставили, всем известная история, как можно было все проспать?
Хейтеры не спят, они круглые сутки чушь несут.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лутц-ритт
Ребенок - талантище. Так приятно снова видеть на льду. Удачи, Коля!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Помним мы лучшие времена, Колюня. Надеюсь, что они у тебя ещё впереди. Удачи !
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
да уж, достичь уровня Самарина и Кондратюка - достойная цель ;)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ <vella>
я думала, что родители перевели Колю, когда у него начались проблемы с коленями, дабы уберечь от участи Дани Самсонова, ну т.е. поберечь сына от чрезмерных нагрузок в ТШТ. у Соколовской Марк с таким же заболеванием смог вернуться в большой спорт. я не поняла вашу фразу - Колю перевели туда, где с оценками все в порядке (с) это как? судьи остались те же, а к ученикам ТШТ они обычно благоволят больше, чем к ученикам других штабов. или вы имеете в виду, что Артема Федотова по негласной договоренности с Тут-зе на совместных соревнованиях оценивали выше Коли?
уходил Коля из ТШТ в прекрасной форме с 3 квадами в наличии , которые он приземлил на Первенстве.
с поломанными коленями как вы знаете 3 квада не прыгнешь.
куда что делось за время летних сборов в новой группе-история умалчивает.
да и сегодня 3 квада прыгнул что отрицает наличие шляттера.
на оценки Марка (особенно этап в Омске), Самарина (особенно компоненты последнего сезона), Федотова смотрите чтобы глупых вопросов не задавать.
"к ученикам ТШТ они обычно благоволят больше, чем к ученикам других штабов"-ну если благоволение проявляется во внезапном росте оценок Коли, Любы, Рухина после ухода, то да-после того как выживут из ТШТ так сразу и благоволят.)
а Даня на тренировках квадлутц тем временем делает...
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Николая с бронзой, очень за него рада.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ <vella>
спрашиваю, чтобы прояснить ситуацию, ибо не особо слежу за новисами и юниорами, обычно смотрю, когда есть время, и то последнюю разминку. я привыкла, что воспитанников ТШТ оценивают всегда лояльней, чем воспитанников других штабов, поэтому удивилась, что Колю, пока он был в Хрустальном, зажимали в оценках. реально думала, что Коля ушел из-за болезни Шляттера, чтобы у Соколовской снизить нагрузки. Кондратюка и Самарина грибуют из-за имени. Какое-никакое оно у них есть, особенно у Марка. Сегодня посмотрела прокаты Эдика и Коли и не сказала бы, что их как-то уж очень загрибовали. Что касается Коли, то возможно острая фаза болезни у него прошла, поэтому восстановил квады. но видно, что еще осторожничает на прыжках. ps: за Даню Самсонова рада, если правда прыгает квадлутц. по-чесноку, мне его было жалко, когда у него начались проблемы со здоровьем.
"я привыкла, что воспитанников ТШТ оценивают всегда лояльней, чем воспитанников других штабов"-такое ощущение что вы не очень интересуетесь ФК в принципе, и не видели противостояние Аделии , которую с квадами опускали ниже Сони Муравьевой провалившей программу, или не видели как Базылюк с трикселем и 2 квадами опустили под Лебедеву с 1 квадом....
чтобы снизить нагрузки совершенно необязательно бегать по клубам, здоровые спортсмены тренируются везде как волы, а нездоровые везде лечатся.Майя год лечилась, Даша тоже, никто никуда коней не гнал, ждали пока восстановятся, и Дане время дают сколько нужно-2 года прошло, колени еще беспокоят но настроен бороться.
а вот Марка помнится с больной спиной тренер отпустила на шоу на канате повисеть, он потом в больничке долечивался, или Самоделкину якобы жутко травмированную у Давыдова на первом же старте погнала на несколько квадов...это видимо и есть такая "забота о спортсменах" которую искал Коля?
"Самарина грибуют из-за имени"-извините, звучит глупо-чем его имя громче имени Мозалева, Гуменника или Алиева? а компоненты такие же получал а то и больше, и это просто ни в какие ворота не лезет.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ Железная Леди
прспала, возможно, а возможно не придала этому значения. так в чем дело? по минусам поняла, что дело не в Грасселе.
Грасль пришел позже после ухода Коли.Колю гнобили оценками , ставили крошечные гое и низкие компоненты, никак не соответствующие его прокатам, последней каплей для родителей стало Первенство России. где Коля сделал 3 квада, но в медали не попал-призерами стали более старшие мальчики, которые уронили половину своих прыжков.Понять их можно-такое давление не каждый выдержит, и Колю перевели туда, где с оценками все в порядке.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Елена Готье
Лучше сезон потерять, чем всю карьеру, ради грибов допинговой шарашки. Грибы и в ЦСКА давать будут, но там и шанс кататься после 15 выше. Очевидно что родители Колесникова хотели сохранить своему сыну здоровье в первую очередь, позволить ему развиваться нормально. Не желали для него судьбы Самсонова.
Вы в курсе, что шляттер - это генетическая предрасположенность? У Соколовской Кондратюк тоже страдал шляттером и больше сезона пропустил в свое время
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<vella>
Ответ AAPolyansky
да уж, достичь уровня Самарина и Кондратюка - достойная цель ;)
если попадет на Олимпиаду и отберется в командник - то чем не цель?)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ ретроградный меркурий
Не знаю, мне сложно понять такой подход. Нужно стремиться не за оценками, а туда, где наилучшие условия для развития техники и артистизма. Оценки рано или поздно придут. Психовать из-за детских оценок и метаться ради этого по штабам - ну странный подход. Хорошо, если Коля найдёт себя у Соколовской. Но лично мне кажется, что он минимум сезон развития потерял на переходы и метания. Мне из пары Колесников-Федотов больше нравился Коля, но я смотрю на Арсения и вижу, как парень вырос во всех отношениях
ну родители по-своему видят путь ребенка в спорте-если есть возможность получать высокие оценки здесь и сейчас, то зачем угробляться и терпеть нелюбовь судей?
родители Любы рассудили так же, Лукашову тем же путем вели да не туда увели)
изначально Коля выглядел поинтересней Арсения, но сейчас между ними пропасть-и Коле еще догонять и догонять.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Ответ Рябиновые бусы
что-то Коля Фомичев дремлет где-то, пора, красавец наш, проснись, открой сомкнуты негой взоры. а то работодатели без премии оставят.
К вечеру прискачет, если не забанен.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Даша Лавренова
Думаю, он про последнее время) в частности на тренировках, выкатывал и лучше
Последняя тренировка это не времена, а вот соревнования, когда он побеждал и показывал отличные прокаты до своей травмы и ухода в другой штаб я помню, как и он наверняка.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<vella>
Ответ Рябиновые бусы
уходил Коля из ТШТ в прекрасной форме с 3 квадами в наличии , которые он приземлил на Первенстве. с поломанными коленями как вы знаете 3 квада не прыгнешь. куда что делось за время летних сборов в новой группе-история умалчивает. да и сегодня 3 квада прыгнул что отрицает наличие шляттера. на оценки Марка (особенно этап в Омске), Самарина (особенно компоненты последнего сезона), Федотова смотрите чтобы глупых вопросов не задавать. "к ученикам ТШТ они обычно благоволят больше, чем к ученикам других штабов"-ну если благоволение проявляется во внезапном росте оценок Коли, Любы, Рухина после ухода, то да-после того как выживут из ТШТ так сразу и благоволят.) а Даня на тренировках квадлутц тем временем делает...
спрашиваю, чтобы прояснить ситуацию,
ибо не особо слежу за новисами и юниорами,
обычно смотрю, когда есть время, и то последнюю разминку.
я привыкла, что воспитанников ТШТ оценивают всегда лояльней, чем воспитанников других штабов,
поэтому удивилась, что Колю, пока он был в Хрустальном, зажимали в оценках.
реально думала, что Коля ушел из-за болезни Шляттера, чтобы у Соколовской снизить нагрузки.
Кондратюка и Самарина грибуют из-за имени.
Какое-никакое оно у них есть, особенно у Марка.
Сегодня посмотрела прокаты Эдика и Коли
и не сказала бы, что их как-то уж очень загрибовали.
Что касается Коли, то возможно острая фаза болезни у него прошла, поэтому восстановил квады.
но видно, что еще осторожничает на прыжках.
ps: за Даню Самсонова рада, если правда прыгает квадлутц. по-чесноку, мне его было жалко, когда у него начались проблемы со здоровьем.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Рябиновые бусы
что-то Коля Фомичев дремлет где-то, пора, красавец наш, проснись, открой сомкнуты негой взоры. а то работодатели без премии оставят.
Наверное где-то трудится, а вечером будет лёгок на помине. Или за выходные всё наверстает, в комментах он плодовит.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Железная Леди
Чушь это что? надо понимать, что Коля не ушел от ЭТ ? или что-то другое ?
Вам же ответил пользователь, когда Коля ушёл из ТШТ, а вы Грассля приплели в конкуренты. Коля наш юниор, а Даниэль иностранный фигурист. Ушёл он из Хрустального по другой причине. Больше нужно читать и интересоваться происходящим в нашем ФК из разных источников.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Ответ Док Аксель
Хейтеры не спят, они круглые сутки чушь несут.
что-то Коля Фомичев дремлет где-то, пора, красавец наш, проснись, открой сомкнуты негой взоры.
а то работодатели без премии оставят.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даша Лавренова
Ответ Док Аксель
Помним мы лучшие времена, Колюня. Надеюсь, что они у тебя ещё впереди. Удачи !
Думаю, он про последнее время) в частности на тренировках, выкатывал и лучше
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anyen
Ответ Рябиновые бусы
что-то Коля Фомичев дремлет где-то, пора, красавец наш, проснись, открой сомкнуты негой взоры. а то работодатели без премии оставят.
Не будите лихо, пока оно тихо :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Ответ <vella>
я действительно не все подряд смотрю, поэтому не вспомню, когда Адель опустили под Соню. уверена, что это единичный случай, обычно топовые девочки Тут-зе в приоритете у судей. Самарина, скорее всего, грибуют за выслугу лет, прекрасно понимая, что в топ-3 на главных всероссийских соревнованиях он все равно не попадет. Соколовская не обладает авторитетом Тутберидзе, ведущего женского тренера в России и мире. по сути единственное ее достижение - подготовка Кондратюка в олисезон. в команднике Марк не подвел. тогда СС раскрутилась как тренер, но на первые роли не вышла. Базылюк и Лебедеву не могу сравнивать, не видела их прокаты кп+пп. что касается Риты, то может там такая же история как в прошлом сезоне у Ильи Малинина, когда фигурист с сумасшедшим контентом проигрывал второй оценкой? я один раз видела Риту, меня она второй оценкой совсем не впечатлила, но она еще совсем ребенок, у которого все впереди.
Нет, не единичный.
Соколовская не обладает, но любят ее больше. Летом даже огромное интервью, что мол именно Соколовская главная конкурентка ТШТ в женской одиночке, висело кучу времени. Это в ваших глазах она не вышла в первую линию «собственно и в моих, девочки-то ни одной нет, чтобы хоть какую-то конкуренцию в ЖО навязывать), а вот в глазах функционеров - да, великая надежда и подмога.

Базылюк ничем не хуже Лебедевой. Есть девочки в этом возрасте компонентные (буквально 2-3), но уж точно не настолько насколько Марго опускают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<vella>
Ответ ретроградный меркурий
Не знаю, мне сложно понять такой подход. Нужно стремиться не за оценками, а туда, где наилучшие условия для развития техники и артистизма. Оценки рано или поздно придут. Психовать из-за детских оценок и метаться ради этого по штабам - ну странный подход. Хорошо, если Коля найдёт себя у Соколовской. Но лично мне кажется, что он минимум сезон развития потерял на переходы и метания. Мне из пары Колесников-Федотов больше нравился Коля, но я смотрю на Арсения и вижу, как парень вырос во всех отношениях
возможно у Арсения просто лучше со здоровьем, (шляттером не страдает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий