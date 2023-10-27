Николай Колесников: «Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше»
Николай Колесников оценил выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Фигурист занял на турнире третье место.
«Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше, конечно. Не стоит как минимум падать с лутца, но, значит, буду работать и улучшать. Прыжки, катание, вращение. Потихоньку прибавляем нагрузку, все придет.
Раньше у меня первая тренировка начиналась только днем, а сейчас у Светланы Владимировны (Соколовской) уже в 10:45, и первое время просыпаться так рано было непривычно. Я думал, что это прям ужас, но потом достаточно быстро привык.
Очень круто, что на тренировках и Марк (Кондратюк), и Саша (Самарин) мне подсказывают, помогают. Видно, к чему и как стремиться, я смотрю на них и пытаюсь достичь их уровня.
Бывают какие-то замечания по прыжкам, но чаще всего говорят, чего ты так волнуешься. Иди и делай», — сказал Колесников.
Ранее Колесников тренировался в группе Этери Тутберидзе.
с поломанными коленями как вы знаете 3 квада не прыгнешь.
куда что делось за время летних сборов в новой группе-история умалчивает.
да и сегодня 3 квада прыгнул что отрицает наличие шляттера.
на оценки Марка (особенно этап в Омске), Самарина (особенно компоненты последнего сезона), Федотова смотрите чтобы глупых вопросов не задавать.
"к ученикам ТШТ они обычно благоволят больше, чем к ученикам других штабов"-ну если благоволение проявляется во внезапном росте оценок Коли, Любы, Рухина после ухода, то да-после того как выживут из ТШТ так сразу и благоволят.)
а Даня на тренировках квадлутц тем временем делает...
чтобы снизить нагрузки совершенно необязательно бегать по клубам, здоровые спортсмены тренируются везде как волы, а нездоровые везде лечатся.Майя год лечилась, Даша тоже, никто никуда коней не гнал, ждали пока восстановятся, и Дане время дают сколько нужно-2 года прошло, колени еще беспокоят но настроен бороться.
а вот Марка помнится с больной спиной тренер отпустила на шоу на канате повисеть, он потом в больничке долечивался, или Самоделкину якобы жутко травмированную у Давыдова на первом же старте погнала на несколько квадов...это видимо и есть такая "забота о спортсменах" которую искал Коля?
"Самарина грибуют из-за имени"-извините, звучит глупо-чем его имя громче имени Мозалева, Гуменника или Алиева? а компоненты такие же получал а то и больше, и это просто ни в какие ворота не лезет.
родители Любы рассудили так же, Лукашову тем же путем вели да не туда увели)
изначально Коля выглядел поинтересней Арсения, но сейчас между ними пропасть-и Коле еще догонять и догонять.
ибо не особо слежу за новисами и юниорами,
обычно смотрю, когда есть время, и то последнюю разминку.
я привыкла, что воспитанников ТШТ оценивают всегда лояльней, чем воспитанников других штабов,
поэтому удивилась, что Колю, пока он был в Хрустальном, зажимали в оценках.
реально думала, что Коля ушел из-за болезни Шляттера, чтобы у Соколовской снизить нагрузки.
Кондратюка и Самарина грибуют из-за имени.
Какое-никакое оно у них есть, особенно у Марка.
Сегодня посмотрела прокаты Эдика и Коли
и не сказала бы, что их как-то уж очень загрибовали.
Что касается Коли, то возможно острая фаза болезни у него прошла, поэтому восстановил квады.
но видно, что еще осторожничает на прыжках.
ps: за Даню Самсонова рада, если правда прыгает квадлутц. по-чесноку, мне его было жалко, когда у него начались проблемы со здоровьем.
а то работодатели без премии оставят.
Соколовская не обладает, но любят ее больше. Летом даже огромное интервью, что мол именно Соколовская главная конкурентка ТШТ в женской одиночке, висело кучу времени. Это в ваших глазах она не вышла в первую линию «собственно и в моих, девочки-то ни одной нет, чтобы хоть какую-то конкуренцию в ЖО навязывать), а вот в глазах функционеров - да, великая надежда и подмога.
Базылюк ничем не хуже Лебедевой. Есть девочки в этом возрасте компонентные (буквально 2-3), но уж точно не настолько насколько Марго опускают.