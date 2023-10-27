Николай Колесников оценил выступление на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Фигурист занял на турнире третье место.

«Три четверных прыжка — это, конечно, здорово, но бывали прокаты у меня и получше, конечно. Не стоит как минимум падать с лутца, но, значит, буду работать и улучшать. Прыжки, катание, вращение. Потихоньку прибавляем нагрузку, все придет.

Раньше у меня первая тренировка начиналась только днем, а сейчас у Светланы Владимировны (Соколовской) уже в 10:45, и первое время просыпаться так рано было непривычно. Я думал, что это прям ужас, но потом достаточно быстро привык.

Очень круто, что на тренировках и Марк ( ), и Саша ( ) мне подсказывают, помогают. Видно, к чему и как стремиться, я смотрю на них и пытаюсь достичь их уровня.

Бывают какие-то замечания по прыжкам, но чаще всего говорят, чего ты так волнуешься. Иди и делай», — сказал .

Ранее Колесников тренировался в группе Этери Тутберидзе.