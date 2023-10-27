Майя Хромых: «Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было полегче психологически»
Алина Загитова взяла интервью у Майи Хромых перед этапом Гран-при в Красноярске.
Хромых пропустила предыдущий сезон из-за травмы.
– Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь.
– Все хорошо, все прекрасно.
– Я чувствую как спортсмен, что ты чего-то не договариваешь.
– Все хорошо. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и все проходит.
– Возвращение на соревновательный лед. Волнуешься, переживаешь?
– Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.
– Расскажи какой-нибудь инсайдик.
– Самый главный инсайд, что облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически, – сказала фигуристка.
Вернее, интервьюшечку у спортсмеников))
А Майе - удачных прокатов на Гран-при!