Майя Хромых: «Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было полегче психологически»

Алина Загитова взяла интервью у Майи Хромых перед этапом Гран-при в Красноярске.

пропустила предыдущий сезон из-за травмы.

– Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь.

– Все хорошо, все прекрасно.

– Я чувствую как спортсмен, что ты чего-то не договариваешь.

– Все хорошо. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и все проходит.

– Возвращение на соревновательный лед. Волнуешься, переживаешь?

– Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.

– Расскажи какой-нибудь инсайдик.

– Самый главный инсайд, что облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически, – сказала фигуристка.