Майя Хромых: «Облегчили контент в произвольной, чтобы мне было полегче психологически»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Майя Хромых Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Алина Загитова взяла интервью у Майи Хромых перед этапом Гран-при в Красноярске.

Хромых пропустила предыдущий сезон из-за травмы.

– Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь.

– Все хорошо, все прекрасно.

– Я чувствую как спортсмен, что ты чего-то не договариваешь.

– Все хорошо. Таких сильных травм, как в прошлом сезоне, уже нет. Иногда может что-нибудь заболеть на фоне нагрузок, усталости. Буквально пару дней помазать-полечиться, и все проходит.

– Возвращение на соревновательный лед. Волнуешься, переживаешь?

– Я, наверное, больше волнуюсь от того, как я представляю себе, как это будет выглядеть. Но когда я выхожу, я понимаю, что в принципе волноваться незачем.

– Расскажи какой-нибудь инсайдик.

– Самый главный инсайд, что облегчили контент в произвольной, чтобы мне было немного полегче психологически, – сказала фигуристка.

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34 комментария

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Ольга Воеводина
Возвращаться после такого длительного пропуска всегда не просто и мало кому по силам. Но мы знаем, что Майя может!
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Храбрая виолончелистка
Чистых прокатов Майе. Майя может!
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N-fox
У Майи есть особый шарм и элегантность, очень ее не хватало. Пусть все задуманное получится!
+35
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asusp527
Удачи, Майя! Приятная девушка и отличная фигуристка.
+31
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Colob01
Гладкого льда, уверенности и удачи! Майя может! - пластичная, музыкальная, а сложность постепенно восстановится.
+27
-2
+25
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galik55
Майе полного восстановления и удачи в КП, любим, ждали
+22
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AllaS
Майе удачи и успеха на первом старте. Чтобы появилась уверенность и успешного сезона в целом .
+27
-5
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Marya Y
Удачного возвращения Майе!)
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Самая цитируемая и вообще недура
Маюшке справиться с нервами и откататься по силам. Ура, что вернулась, ждали ❤
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-4
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Arraches
Майе удачи и уверенности ! Есть допуск до соревнований - уже хорошо , теперь откатать облегчённый контент и после всех травм это будет уже большое достижение . Потихоньку наберет форму . Держим « кулаки»!
+19
-1
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Anna
Удачи, пусть все получится, возвращаться после такого перерыва непросто
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Аленка_76
Удачи Майе!
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люблю тутберят
Майя может!!!
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На Пекин
Ждём тебя, Майя!
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ДИАНА
Майя, мы тебя ждём!
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Док Аксель
Майе психологического спокойствия и удачи на этапе ГП, пусть всё получится.
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ДИОНИС
Удачи Майе!
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Olga.t
Ответ Anneta28
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инсайдик получили?))
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floret
Удачи и чистых прокатов!
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Melena
Майя! Удачи тебе, красавица! Ты молодец!
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Адриана
Майя, очень рада, сто увижу тебя завтра, не волнуйся, всё получится. Удачи тебе завтра и успешного выступления.
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ИннаВБ
Ответ N-fox
У Майи есть особый шарм и элегантность, очень ее не хватало. Пусть все задуманное получится!
Маюша , как я рада её видеть, надеюсь что зал её поддержит
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Mion
Удачи 🍀
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Kareglazaya
Увидела слово "инсайдик" и подумала: "Надо же, неужели кто-то еще разговаривает, как Загитова", а потом пролистнула страницу вверх и увидела, что это она и брала интервью))))
Вернее, интервьюшечку у спортсмеников))

А Майе - удачных прокатов на Гран-при!
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Anna Morgan
Ну, посмотрим на зрелотутберидзовское. От фигуристки , которая никуда не уходила
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