Татьяна Тарасова: «Не надо переживать за Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают»
Татьяна Тарасова считает, что у Камилы Валиевой железный характер.
9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. 11-12 ноября пройдет этап Гран-при России в Казани, в котором Валиева планирует участвовать.
«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства», – сказала заслуженный тренер СССР.
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