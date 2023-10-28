Татьяна Тарасова: «Не надо переживать за Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают»

Теги Татьяна Тарасова сборная России CAS женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у Камилы Валиевой железный характер.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. 11-12 ноября пройдет этап Гран-при России в Казани, в котором Валиева планирует участвовать.

«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства», – сказала заслуженный тренер СССР.

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4 комментария

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Люба Люба
Камилочка, ждём тебя! Удачи и успехов тебе во всем!
+3
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remoter
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Ответ Raduga
На ОИ в ПП мы видели ее характер.
Ei togda bylo tolko 15 let
+2
-1
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