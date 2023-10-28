Татьяна Тарасова: «Не надо переживать за Валиеву. У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают»

Татьяна Тарасова считает, что у Камилы Валиевой железный характер.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде ( ) рассмотрят допинг-дело фигуристки. 11-12 ноября пройдет этап Гран-при России в Казани, в котором Валиева планирует участвовать.

«Не надо переживать за . У нее железный характер. Никакие суды ее не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что еще делать? Так сложились обстоятельства», – сказала заслуженный тренер СССР.